TASR

Dnes o 17:15 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Hokej-MS2018: Ramsay pred Nemeckom: Nesmieme opakovať chyby

Slováci odštartovali záverečnú prípravu uplynulý týždeň vo Švédsku, kde s domácimi dvakrát prehrali vysoko 3:6 a 1:7.

Na archívnej snímke Craig Ramsay. — Foto: TASR Martin Baumann

Piešťany 10. apríla (TASR) - Dvadsaťtri hokejistov privítali na utorňajšom zraze v Piešťanoch generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay. V nominácii prišlo oproti prvému týždňu záverečnej prípravy k niekoľkým zmenám. Pribudlo trio útočníkov z Nitry, Richard Stehlík a dvojica z Hradca Králové Patrik Rybár a Lukáš Cingel, ktorá sa pripojí k tímu v piatok. V bránke okrem Rybára dostane priestor rovnaké duo ako v zápasoch EHCH vo Švédsku - Denis Godla a Dávid Hrenák.

V príprave na víkendové zápasy bude aj brankár z "dvadsiatky" Jakub Kostelný, ten však do Nemecka necestuje. "V piatok sa k nám pripoja Lukáš Cingel a Patrik Rybár, ktorí by v Nemecku mali odohrať jeden zápas," prezradil generálny manažér Miroslav Šatan. Ten v utorok bližšie informoval aj o situácii v zámorí, odkiaľ mal dobré, no i horšie správy.

"Na MS nám nepomôžu Jaro Halák a Richard Pánik. Jarovi skončil kontrakt a jeho situácia je nejasná, takže rešpektujeme jeho rozhodnutie, Pánikovci čakajú prírastok do rodiny. Pre zranenie nemôžu už v tejto sezóne hrať Marián Gáborík a Marek Hrivík. Máme však aj pozitívne správy, máme prísľub od Tomáša Jurča a Andreja Sekeru. Obaja by sa mali k tímu pripojiť zhruba týždeň pred koncom prípravy. Rovnako aj Christián Jaroš, ktorému sa končí sezóna."

V hre sú aj ďalší hráči, ktorých tímy sa v zámorí predstavia v play off. "So všetkými som hovoril, dohodli sme sa, že ak skončia predčasne, tak si opäť zavoláme a porozprávame sa. Ide o Zdena Cháru, Tomáša Tatara, Marka Daňa a Petra Budaja. Ani jeden z nich sa nevyjadril jednoznačne, takže je to otvorené," povedal Šatan a dodal: "Čo sa týka hráčov v AHL Petra Cehlárika, Martina Marinčina a Erika Černáka, tí majú sezónu ešte o týždeň dlhšie, ale aj ich samozrejme budeme kontaktovať."

V zápasoch Euro Hockey Challenge proti Nemecku 14. a 15. apríla sa v A-tíme predstavia aj útočníci HK Nitra Michal Krištof a Matej Paulovič, ktorých doplnil klubový spoluhráč Tomáš Mikúš. "Teším sa, že tu môžem byť. Nestáva sa často, že je v reprezentácii celý útok, ktorý pôsobil aj v klube, takže mám o to väčšiu radosť. Teším sa aj na zápasy s Nemeckom, keďže sú to finalisti zo zimnej olympiády v Pjongčangu," povedal na utorňajšom zraze Mikúš, ktorý si v A-tíme Slovenska pripíše prvé reprezentačné štarty.

Z predchádzajúcej nominácie na zápasy so Švédskom naopak vypadli obrancovia Karol Sloboda a Martin Bodák a útočníci Andreas Štrauch, Dávid Šoltés a Filip Krivošík. Po štyroch rokoch si dres národného tímu oblečie obranca Richard Stehlík, ktorý získal titul vo francúzskej lige s klubom Rouen Dragons. Jeho tím vo finále triumfoval nad víťazom základnej časti Grenoblom hladko 4:0 na zápasy. "Nominácia ma prekvapila, ale veľmi sa teším. Mal som dobrú sezónu, takže som rád, že si ju ešte predĺžim. Neviem na ako dlho, ale už keď som dostal pozvánku do reprezentácie, tak budem bojovať a uvidíme," uviedol Stehlík.

V nominácii je aj obranca Michal Čajkovský, ktorý v nej figuroval aj na zápasy vo Švédsku, ale v tom čase mal pred podpisom zmluvy. Preto poprosil GM Miroslava Šatana, aby ho z nej vyškrtol. Čajkovskému vyhoveli, s výpravou však na sever Európy cestoval a trénoval.

V príprave na dvojzápas v Nemecku sa neobjavil brankár Ján Laco. "Janovi sme dali týždeň na rozmyslenie. Vyzerá to tak, že to rozhodnutie ešte o pár dní predĺžime. Ale skôr to vyzerá tak, že s nami nebude pokračovať v príprave. Je to viac o ňom, takže čakáme a dáme vám informácie, ako to dopadne," uviedol Šatan.

Slováci odštartovali záverečnú prípravu uplynulý týždeň vo Švédsku, kde s domácimi dvakrát prehrali vysoko 3:6 a 1:7. Hlavný tréner Craig Ramsay napriek tomu videl na hre svojich zverencov aj pár pozitív, no upozornil, že sa treba vyvarovať zbytočných chýb. "Nikto nechce takto prehrať, no keď som si pozrel video, tak tam boli aj dobré momenty. Napríklad, v prvých desiatich minútach tretej tretiny mali len jednu strelu na bránku a nehrali v našom pásme. Veľa vecí, ktoré chceme robiť, fungovalo, no keď sme spravili chybu, bola vždy veľká a skončilo sa to gólom v našej sieti. Nesmieme ich opakovať."

Kanadský kormidelník verí, že v Nemecku to bude už lepšie predstavenie. "Je to o vyladení detailov. Na týchto tréningoch budeme pracovať na hre v strednom pásme, aby sme cez neho ľahšie prechádzali do útoku a na druhej strane, aby sme v ňom viac získavali puky. Nemcov sme zdolali na ich turnaji, ale boli veľmi dobrí. Majú rýchlosť, sú silní a hrajú dosť do tela, takže budú hrať dosť tvrdo. Navyše, teraz majú veľa sebavedomia a myslím si, že Marco Sturm odviedol kus dobrej práce. Robia veľa vecí, ktoré chceme robiť aj my, ktoré verím, že časom aj budeme robiť," dodal Ramsay.