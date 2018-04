TASR

Slovenský olympijský výbor chce pomôcť aj klubom

Prezident SOV Anton Siekel sa však obáva, že prípad basketbalistiek Good Angels Košice nemusí byť posledný a ohrozená môže byť tiež budúcnosť ďalších profesionálnych tímov.

Anton Siekel, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovenský olympijský výbor (SOV) sa v otázke financovania športu vynasnaží zlepšiť aj pozíciu klubov. Jeho prezident Anton Siekel sa však obáva, že prípad basketbalistiek Good Angels Košice nemusí byť posledný a ohrozená môže byť tiež budúcnosť ďalších profesionálnych tímov.

A-družstvo Good Angels už v nasledujúcej sezóne nebude pôsobiť po minulotýždňovom rozhodnutí generálneho manažéra Daniela Jendrichovského. Miesto v extralige žien preberie Young Angels Academy. "S Danom Jendrichovským som komunikoval priebežne, nie týždeň, mesiac, ale celý čas. Volali sme spolu aj v ten deň. Budeme hľadať riešenia, aby basketbal neodišiel z Košíc, dohodli sme sa, že sa sústredíme na talentovanú mládež. Je smutné, že vrcholový klub, ktorý dosahoval medzinárodné úspechy a spopularizoval nielen klub, ale trúfam si povedať aj krajinu, musí skončiť. Možno je to dôsledok, že výzvy a vyhlásenia niekto nebral dostatočne vážne. Dostali sme sa do situácie, v ktorej špičkové kluby uvažujú nad svojou existenciou a bojím sa, že to nie je iba príklad Good Angles, ale podobnú dilemu budú riešiť mnohé ďalšie kluby," povedal Siekel pre TASR.

Pred rovnakým osudom iba pár dní nato varoval športový riaditeľ hádzanárskej Iuventy Michalovce Radoslav Kozlov. Rovnako ako Jendrichovský označil za jeden z najzásadnejších problémov Zákon o športe, ten platí od roku 2015. "Máme návrhy, vďaka ktorým by sa aj legislatívne dalo pomôcť klubom, aby vedeli zvládnuť situáciu po 1. januári 2019. Ide predovšetkým o špičkové kluby," zdôraznil Siekel.

V utorok absolvoval spoločne s ďalšími predstaviteľmi SOV a národných športových zväzov prezentáciu koncepcie financovania športu v Slovenskej republike, spoločnosť KPMG ju vypracovala po šiestich rokoch (apríl 2012/apríl 2018): "Stále to beriem ako panelovú diskusiu komisií SOV a zástupcov zväzov i rezortov. Mali sme účasť splnomocnenca vlády pre šport pána Galisa, bola tu štátna tajomníčka z ministerstva financií, zástupcovia rezortu školstva, čo je veľmi dôležité. Bolo vidno aj na diskusii, že každého, kto prišiel, zaujíma táto téma. Verím, že prinesú vlastný pohľad a možno aj riešenia pre optimálne nastavenie. Bol to hlavný účel, aby sme ukázali športovým zväzom, ale aj verejnosti, že táto téme je tu a je veľmi dôležitá pre našu ďalšiu existenciu. Náš cieľ dnes nebol vyriešiť všetky problémy týkajúce sa financovania, ale práve túto tému položiť na stôl a nenechať ju spať. Ukázať rezervy, o ktorých vieme, a postupne krok po kroku sa blížiť k cieľu, ako čo najlepšie zorganizovať finančné pomery v slovenskom športe, aby boli prínos pre celú krajinu."

Siekel chce ucelenú informáciu z utorňajšej diskusie predstaviť všetkým členom SOV na Valnom zhromaždení 27. apríla. Pozitívnu odozvu už našiel v regiónoch: "Nehovorím, že som bol v každom klube a každom zväze, ale prešiel som Slovensko a hovoril som so zástupcami VÚC, primátorov, starostov, športových oddielov a klubov, ako aj najdôležitejších športovcov. Mám zmapovanú situáciu, čo ktorého športovca alebo pracovníka v športe trápi najviac. Odlišný pohľad majú predstavitelia VÚC a športových klubov, no našiel som poslucháčov a partnerov, ktorí veľmi chcú pomôcť športu. Naozaj som nemal jedinú negatívnu skúsenosť naprieč politickým spektrom. Nech som rokoval s primátorom či starostom z akejkoľvek politickej strany, všade som cítil záujem. Očakávajú možno aj od SOV a od štátu presnejšie zadefinovať, kde si môžeme pomôcť vzájomne. Chcú dostať šport medzi ľudí, nie je to výhradne vrcholový šport, práve v mestách a obciach je veľký dôraz na šport pre občanov."