V Nitre pribudnú nové servisné cyklostojany i stojiská na bicykle

Podľa primátora Jozefa Dvonča by servisné cyklostojany mali byť osadené na miestach, ktoré navrhli členovia občianskeho združenia.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok

Nitra 10. apríla (TASR) – V uliciach Nitry pribudne šesť nových servisných cyklostojanov. Prvý z nich bude osadený v Mestskom parku na Sihoti pri stanovišti zdieľaných bicyklov. K dispozícii bude od soboty 14. apríla, kedy bude slávnostne uvedený do prevádzky. Servisný cyklostojan zakúpilo občianske združenie Rozbicyklujme Nitru!, ktoré na jeho kúpu získalo finančné prostriedky z grantu Nitrianskej komunitnej nadácie. Zvyšných päť servisných cyklostojanov zakúpi mesto Nitra, ktoré za ne zaplatí zo svojho rozpočtu 4800 eur. Osadené by mali byť v priebehu júna tohto roka.

Súčasťou servisných cyklostojanov by podľa predsedu občianskeho združenia Ivana Jančeka mala byť ručná pumpa, 12 druhov rôznych servisných kľúčov na nastavenie bicyklov i hák na zavesenie bicykla, ktorý uľahčí manipuláciu s bicyklom pri jeho oprave. „Všetky stojany sa v prípade záujmu dajú v budúcnosti jednoduchou nadstavbou rozšíriť o nabíjacie zariadenie pre elektrobicykle," skonštatoval Janček.

Podľa primátora Jozefa Dvonča by servisné cyklostojany mali byť osadené na miestach, ktoré navrhli členovia občianskeho združenia. Predbežne sú vytipované lokality Liečebný ústav Zobor, autobusová, resp. železničná stanica, odpočívadlo pri cyklotrase na Priemyselnej ulici, internát UKF pod Zoborom a priemyselný park Sever v blízkosti závodu Jaguar Land Rover.

Rekonštrukciou by mali prejsť aj stojiská na bicykle, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Staré stojany by mali nahradiť nové, ich počet by sa mal rozšíriť. Podľa Ľubomíra Muziku zo Strediska mestských služieb je pripravená objednávka na 36 nových stojanov s logom mesta, ktorá by mala byť zrealizovaná v priebehu júna tohto roka. „Predpokladám, že toto nebude konečný počet, že v budúcnosti sa počet stojísk bude ďalej rozširovať," skonštatoval Muzika.