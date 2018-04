Dobré noviny

Dnes o 10:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Na Slovensku sa budú konať tie najroztomilejšie preteky. Najväčší zážitok z nich majú oteckovia

Máte doma rýchleho lezúňa? Využite neposednosť vašich drobcov a vyhrajte skvelé ceny.

BRATISLAVA 11. apríla - Keď sa povedia preteky, väčšina z vás si asi predstaví ľudí, ktorí sa na hranici svojich síl a možností snažia zdolať nejakú trasu, rýchlosť, samých seba a najmä svojich súperov. Pohľad to je však zriedkakedy pekný. Nie všetky preteky ale musia vyzerať úmorne. Preteky lezúňov sú jednoznačne tým typom súťaže, ktorá vás svojou roztomilosťou načisto očarí.

Rodičia, prípravu nepodceňte

Už v túto nedeľu opäť štartuje populárne podujatie, kedy sa naši najmenší budú pretekať v tom, kto sa skôr „dobatolí“ do cieľa. Batoľa musí spĺňať vek do 12 mesiacov a musí prejsť v čo najkratšom čase vymeranú vzdialenosť 5 metrov lezením po štyroch.

Ak neviete, čo s nedeľou a vaše súťaživé ja sa prenieslo aj na vaše potomstvo, o program máte postarané. Nerátajte však s tým, že vášho drobca posadíte na štartovaciu čiaru a on ostatné zvládne sám. Skúsení rodičia malých pretekárov už dobre vedia, že aj na preteky lezúňov sa treba poriadne pripraviť. Najdôležitejšou súčasťou sú napríklad rôzne „motivačné pomôcky“, ktoré rodičia počas pretekov používajú na to, aby sa ich drobec doplazil do cieľa čo najskôr. Niekde fungujú klasické kukuričné chrumky, no inde vraj zaberá aj toaletný papier...

Pri príležitosti ďalšieho, už 9. ročníka, preteky lezúňov Dobré noviny vyspovedali zakladateľa, organizátora a moderátora v jednom, ktorý za touto milou myšlienkou stojí, zabávača Richarda Vrableca. Ten nám porozprával nielen o tom, aké motivačné pomôcky používajú rodičia najčastejšie, ale napríklad aj o tom, že najsúťaživejší sú oteckovia a najmilší rodičia sú v Poprade.

Preteky lezúňov predsa len nie sú tak úplne typickou súťažou, ako vôbec vznikla myšlienka začať s týmto milým podujatím? Čo vás inšpirovalo?

Inšpiroval som sa jedným americkým zábavným programom, ktorý som videl počas mojej dovolenky v zahraničí. Nasmial som sa do popuku a povedal som si, že takéto niečo by bolo milé zorganizovať aj na Slovensku.

Aké boli prvotné reakcie, keď ste prišli s týmto nápadom? Predsa len, nejde o celkom tradičné „preteky".

Od začiatku sa to každému páčilo, ľudia mali úsmev od ucha k uchu, keď som im o tomto nápade hovoril.

Zabávač a zakladateľ podujatia Preteky lezúňov Richard Vrablec. Foto: Zabavac.sk

Kde sa konali prvé preteky lezúňov a aký mali úspech?

Prvé preteky lezúňov sa konali pred 10 rokmi v bratislavskom Poluse. Bol som šokovaný obrovským záujmom o túto akciu. Veľkú radosť mi robila radosť na tvárach všetkých, ktorí prišli či už súťažiť, alebo sa iba pozrieť. Po týchto prvých pretekoch som oslovil agentúru Delta production, Andreu Halmešovú a rozbehli sme to po celom Slovensku.

Najsúťaživejší sú Košičania a najmilší sú rodičia v Poprade

Sú možno regióny alebo časti Slovenska, kde sú lezúni súťaživejší alebo je o súťaž väčší záujem?

Všade je to pomerne rovnaké, najmilší rodičia sú však v Poprade a Liptovskom Mikuláši a najsúťaživejší sú v Košiciach a Bratislave. Musím však povedať, že všade je to nesmierne sympatické a ľudia to nádherne prežívajú.

Nie je tajomstvom, že rodičia zohrávajú pri pretekoch lezúňov významnú rolu. Aké sú tie tradičné pomôcky, ktorými deti motivujú, aby boli v cieli čo najrýchlejšie? A ktorá pomôcka bola doteraz asi podľa vás tá najnetradičnejšia?

Rodičia motivujú čímkoľvek. Vtipné bolo, že v Českej republike najčastejšie rodičia motivovali toaletným papierom a na Slovensku zase kraľujú kukuričné chrumky. Najvtipnejším motivačným predmetom, v tomto prípade tvorom, bol malý psíček. Rodičia ale používajú kľúče, hračky, telefóny, počítače, peňaženky, zlato a všeličo iné.

Preteky lezúňov v Banskej Bystrici. Foto: Pretekylezunov.sk

Povzbudzujú viac mamičky alebo oteckovia?

Všetci povzbudzujú rovnako, ale mám pocit, že viac to prežívajú oteckovia.

Tešia sa z výhry viac rodičia alebo malí lezúni?

Tie ceny určite motivujú, ale aj tak som presvedčený, že nejde o výhry, ale o zážitok. Je úžasné, akú príjemnú atmosféru dokážeme spoločne s pretekármi a divákmi vytvoriť. Mám z toho radosť. Prvé bábätká, ktoré sa prvého preteku zúčastnili pred 10 rokmi oslávia v tomto roku 11 rokov. Najšťastnejší budem, keď nám na preteky príde lezúnik už ako rodič so svojím vlastným dieťatkom, ale to nás čaká ešte veľa práce.

Prebudila sa už aj vo vás tá skrývaná súťaživosť? Myslíte si, že práve váš drobec má potenciál vyhrať niektorú z milých cien? V prípade, že vás myšlienka tej najroztomilejšej súťaže na Slovensku zaujala, registrovať sa môžete na stránke pretekylezunov.sk alebo aj priamo na „dejisku“ pretekov. Preteky sa v každom meste začínajú vždy o 15:00.

Nech vyhrá ten najrýchlejší!