Dominika Dobrocká

Včera o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ešte pred fastfoodmi tu boli mliečne bary. V Bratislave konečne po rokoch jeden fantastický otvorili

Legendárny mliečny bar je späť. Zaspomínať si môžete pri parižáku či obložených chlebíčkoch. Za návrat do krásnych spomienok vďačíme dvom mladých šikovným dámam.

— Foto: Archív Mliečak, Mia

BRATISLAVA 10. apríla - Keď sa povie mliečny bar, našim rodičom a starým rodičom sa okamžite vynoria krásne spomienky. Mladšie ročníky žiaľ starý, dobrý a poctivý „mliečak“ poznajú už len z rozprávania, ak vôbec. Všetko sa však vďaka dvom šikovným a mladým žienkam mení. Mia a Alis opäť oživili legendu, ktorá dostala šancu na veľkolepý návrat. V Bratislave otvorili svoj mliečny bar so všetkým, čo k nemu neodmysliteľne patrí a pridali aj niečo nové. „Mám veľmi rada Bratislavu a tak nám bolo cťou priniesť na scénu opäť mliečny bar,“ prezradila nám Mia.

Foto: Archív Mliečak

Obložené chlebíčky aj farebné malinovky

Dámy nie sú žiadnymi nováčikmi v oblasti gastronómie. Prvá ich firma niesla názov „Pomazánkovo“ a ponúkala poctivé domáce pomazánky. Obom sa však zažiadalo ponuku rozšíriť a tak sa pomaly ale isto blížili ku konceptu pripomínajúcemu mliečny bar. Veď predsa aj ich rodičia a starkí pred rokmi toto miesto navštevovali a nie raz im opisovali legendárny jahodový koktejl, ruské vajce či poctivé bryndzáky. Preto, keď sa ponúkla takáto myšlienka, nezaháľali a v priebehu niekoľkých týždňov vítali prvých hostí. „Od myšlienky po zrealizovanie to bolo približne mesiac. Bola to veľká výzva urobiť niečo, čo je inšpirované minulosťou. Samozrejme, že starý mliečny bar už nikdy nebudeme. Chceme sa však podobať všetkým tým výborným veciam, tak ako ich ľudia poznali a okrem toho priniesť aj niečo nové.“

Foto: Archív Mliečak

V Mliečaku na bratislavskej Poštovej ulici nájdu zákazníci úžasné dobroty a hlavne klasiku. Chcete si pripomenúť chuť vtáčieho mlieka? Nie je problém. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj obložené chlebíčky, parížsky šalát, ruské vajce či originálne farbené malinovky. Také tie, o ktorých aj dnes rozprávajú naši rodičia pri spomínaní na mladosť. Mia a Alis mysleli aj na výdatné raňajky. „Ponúkame zdravé ovsené kaše, chlebík vo vajíčku, pomazánky, zemiakové placky, horúcu čokoládu aj domáce koláčiky.“

Foto: Archív Mliečak

Návrat do minulosti

Mia a Alis si prajú, aby ich čarovné miesto dokázalo vzbudiť v ľuďoch krásne spomienky. „Veríme, že Mliečak bude ako časostroj. Že aj vďaka tematickej hudbe z tej doby a prístupu personálu, dokážeme navodiť zákazníkom príjemnú atmosféru.“ Dievčatá sa pri zariaďovaní prevádzky inšpirovali minulosťou, avšak snažili sa miestu vdýchnuť aj kúsok z dnešného moderného sveta. Jednoducho tak, aby si mladí aj starší našli to svoje. Práve to obe oceňujú a tešia sa z pohľadu na spokojných zákazníkov. „Je krásne vidieť, že u nás nájdete rôzne vekové kategórie,“ priznáva Mia. Mladší vraj prídu vyskúšať a starší? Predsa porovnať. Mliečak však má svoje úprimné krédo, ktoré dokonale vystihuje význam konceptu. „Ako my hovoríme. U nás sa dajú ochutnať tie najkrajšie spomienky.“