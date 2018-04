TASR

Prezident by ocenil, ak by Samsung viac investoval v oblasti výskumu

Spoločnosť Samsung Electronics je druhým najväčším investorom na Slovensku po Kia Motors.

Slovenský prezident Andrej Kiska (vľavo) a juhokórejský prezident Mun Čä-in (vpravo) si pripíjajú počas oficiálneho obeda 10. apríla 2018 v Soule. Kiska pricestoval v pondelok na trojdňovú návštevu Kórejskej republiky. — Foto: TASR/Yonhap

Soul 10. apríla (TASR) – Prezident Andrej Kiska vyjadril veľký záujem o to, aby spoločnosť Samsung Electronics naďalej investovala na Slovensku, ale zároveň by ocenil, ak by sa viac investovalo aj z pohľadu výskumu, aby sa na Slovensko viac prinášali projekty s väčšou pridanou hodnotou. Slovenský prezident to povedal novinárom po prehliadke kórejskej spoločnosti.

"Samsung patrí medzi absolútnych lídrov v oblasti inovácií, v oblasti techniky a ja som veľmi rád, že aj táto spoločnosť má fabriku u nás. Diskutovali sme veľa o budúcnosti, o tom, ktorým smerom sa svet bude vyvíjať. Myslím si, že tu v tejto budove sme videli asi budúcnosť sveta, ako bude vyzerať o desať rokov, ako budú monitorované naše domácnosti, ako bude monitorované naše zdravie, asi ako sa bude žiť a som rád, že Samsung je v našej krajine a že je veľmi spokojný ako investor s tým, že otvorili fabriku u nás," konštatoval Kiska.

Spoločnosť Samsung Electronics je druhým najväčším investorom na Slovensku po Kia Motors. Obe spoločnosti dlhodobejšie patria medzi troch najväčších exportérov Slovenska. Zároveň patria medzi top päť najväčších podnikov v SR. Väčšina kórejských investorov na Slovensku je výrobne a odbytovo naviazaná na dva najväčšie kórejské koncerny Samsung a Hyundai/Kia.

Spoločnosť Samsung Electronics funguje od roku 1969. Po svete má 220 regionálnych centier, z toho 38 v Európe vrátane Slovenska. Je to spoločnosť, ktorá má viac ako 308.000 zamestnancov a pôsobí v 79 krajinách sveta.

V utorok čaká ešte Kisku pracovná večera podávaná Kórejskou asociáciou pre zahraničný obchod. Posledný deň oficiálnej návštevy (11.4.) slovenský prezident začne vo firme Kia Motors a navštívi aj inovačné centrum Pangyo Techno Valley.

Osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová