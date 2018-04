Zuzana Žirková ukončí po finále extraligy kariéru

TASR

Na snímke Zuzana Žirková. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 10. apríla (TASR) - Basketbalistka Zuzana Žirková po aktuálnej sezóne ukončí kariéru. V prípade, že s tímom Good Angels Košice v stredajšom treťom finálovom zápase zdolajú MBK Ružomberok a získajú majstrovský titul, bude to jej posledný duel v kariére. Svoje už dávnejšie avizované rozhodnutie potvrdila v rozhovore pre klubovú stránku.

Košičanky majú finálovú sériu ideálne rozohranú, keď jednoznačné domáce víťazstvo potvrdili aj v Ružomberku a v stredu môžu získať 15-ty titul. Pre Zuzanu Žirkovú by bol posledným v kariére, keďže 37-ročná rozohrávačka ukončí kariéru. "Popravde, ľahké rozhodnutie to nebolo. Srdiečko, ktoré viac ako basketbal miluje už len moju rodinu, dokázalo presvedčiť hlavu a tá zakázala kostiam, kĺbom i svalom bolieť. V posledných rokoch však to presviedčanie bolo stále náročnejšie a aj preto som sa rozhodla skončiť. Nech už sa to stretnutie skončí akokoľvek, tak už teraz viem, že to bude zvláštny zápas. A nielen preto, že môže byť môj posledný. Všetci dobre vieme, že po tejto sezóne končí aj značka Good Angels a ten neveselý opar sa nad celým duelom bude v stredu vznášať. Za družstvo a aj za seba však chcem vyhlásiť, že našim skvelým fanúšikom chceme na rozlúčku venovať 15. majstrovský titul," uviedla Žirková v rozhovore pre klubovú stránku.

Bojnická rodáčka si v Košiciach užívala skvelých divákov, ktorí jej dodávali energiu a často boli ďalším hráčom družstva. Fanúšikov košického klubu potešila nádejným odkazom narážajúcim na nedávne rozhodnutie generálneho manažéra Daniela Jendrichovského. "Som presvedčená, že v stredu neuvidíme definitívny koniec Good Angels. Verím, že pre klub to bude len prestávka, po ktorej príde oddýchnutý, svieži a plný elánu. Veď o tom je mladosť a práve tá teraz bude držať zástavu košického ženského basketbalu. Dajte jej dôveru a ja verím, že neoľutujete," uviedla.