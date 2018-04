TASR

Potravinári: Podpory do agrosektora robia potraviny cenovo dostupnými

Na snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. apríla (TASR) - Podpory do poľnohospodárstva sa poskytujú nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách sveta. Uviedol to v utorok na stretnutí s novinármi predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík.

"Podpory sa dávajú preto, aby sme stabilizovali príjmy poľnohospodára ako takého a sú potrebné preto, aby sme mali potraviny cenovo dostupné. Pretože keby podpory neboli, tak určite by sme mali potraviny výrazne drahšie, ako ich poznáme teraz," spresnil.

Transparentnejšiemu, efektívnejšiemu a rýchlejšiemu vyplácaniu agropodpôr by podľa neho určite pomohla digitalizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). "Pomohlo by aj zakúpenie modernej techniky, ktorá by bola použitá na kontroly (v teréne), teda napríklad dronov. Určite by pomohlo, aby sa posilnila personálna kontrolná činnosť," poznamenal.

Na to, aby sa obmedzovali špekulácie s agrodotáciami, bolo by podľa neho dobré, aby boli postihované osoby, ktoré úmyselne poškodzujú ostatných poberateľov podpôr, ktorí riadne hospodária na pôde a vytvárajú pridanú hodnotu.

Nový žiadateľ o poľnohospodárske podpory by podľa Semančíka mal predkladať kompletnú dokumentáciu k pôde. "Vychádzame z toho, že tí, ktorí sú v systéme platieb 10 až 15 rokov, tak tú dokumentáciu majú a už boli kontrolovaní. Ak však niekto vstupuje ako nový žiadateľ o podporu do systému platobnej agentúry, tak by mal predložiť žiadosť aj vrátane príloh, ktoré by dokladovali jeho držbu pôdy. Myslím tým list vlastníctva alebo nájomné zmluvy. Toto by malo byť kontrolované už pri podaní žiadosti o podporu, nie až následne, keď vznikne spor," podčiarkol.

Podľa Semančíkových slov by sa mal vytvoriť na Slovensku register užívateľov pôdy. "Taktiež by sme boli radi, keby sa nám podarilo cielene dostať viac zdrojov z prvého podporného piliera k tým, ktorí si to zaslúžia. Mám na mysli tzv. viazané platby, ktoré momentálne smerujú do citlivých komodít na úrovni 15 % obálky priamych platieb. My voláme po tom, že chceme dosiahnuť vyššie percento. Hovoríme o 30 %, aby sme takýmto spôsobom cielene dostali peniaze k tým, ktorí si ich právom zaslúžia," dodal predseda SPPK.