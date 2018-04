TASR

Kovaľčuk sa chce vrátiť do NHL, mal by podpísať kontrakt s NY Rangers

Malo by ísť o zmluvu na dve alebo tri sezóny.

Iľja Kovaľčuk v drese SKA Petrohrad. — Foto: TASR/Martin Baumann

Petrohrad 10. apríla (TASR) - Ruský hokejista Iľja Kovaľčuk sa chce v lete vrátiť do zámorskej NHL. Útočník Petrohradu plánuje podpísať kontrakt s New Yorkom Rangers. Malo by ísť o zmluvu na dve alebo tri sezóny. Uviedol tu Igor Jeronko z portálu sport-express.ru.

Rangers po prvý raz od roku 2010 nepostúpili do play off o Stanleyho pohár, čo vyústilo v prepustenie hlavného trénera Alaina Vigneaulta. Vedenie "jazdcov" už v priebehu sezóny oznámilo, že má v úmysle prebudovať tím a Kovaľčuk by mohol byť jedným z jeho dôležitých článkov. Olympijský šampión z Pjongčangu naposledy pôsobil v profilige v sezóne 2012/13, keď obliekal dres New Jersey Devils.