TASR

V Banskej Bystrici vznikol Inštitút regionálnej politiky

Bratislava/Banská Bystrica 10. apríla (TASR) - Problémy miestneho a regionálneho rozvoja nie je možné úspešne riešiť, ak sa neuskutočnia zásadné zmeny v regionálnej politike na národnej úrovni, tvrdí Inštitút regionálnej politiky (IRP), ktorý vznikol cez víkend (7.-8.4.) v Banskej Bystrici, pričom bude mať celoslovenskú pôsobnosť. TASR o tom informoval analytik a člen výkonného výboru IRP Miroslav Seget.

Poslaním IRP je prispieť k vytvoreniu účinnej regionálnej politiky ako na národnej tak i regionálnej a miestnej úrovni. Základným cieľom je presadzovanie a podpora aktivít vedúcich k tvorbe novej efektívnej a účinnej národnej regionálnej politiky na Slovensku založenej na subsidiarite a teritoriálnych nástrojov podpory regionálneho rozvoja. Za prezidenta IRP bol zvolený Stanislav Mičev. Podľa neho každý z analytikov reprezentuje jasne definovanú programovú oblasť, od regionálneho rozvoja, dopravy, životného prostredia, kultúry, zdravotníctva, sociálnych vecí až po európsku politiku.

"Sme nestranícke odborné združenie, ktorého ambíciou je formulovať novú regionálnu politiku pre Slovensko na teritoriálnych princípoch namiesto sektorových," uviedol Mičev. Ten práve v chybnom prístupe k regiónom vidí hlavnú príčinu v pretrvávajúcich sociálno-ekonomických rozdieloch Slovenska medzi jeho okresmi.

IRP chce vstúpiť do prípravy a pripomienkovania národných plánov regionálneho rozvoja. "Na ustanovujúcom stretnutí v Banskej Bystrici zaznela myšlienka odbornej prípravy kandidátov do komunálnych volieb. Rozhodli sme sa preto pripraviť celý súbor školení – komunálneho vzdelávania pre nezávislých kandidátov," povedal Mičev o najbližších plánoch inštitútu. Podľa neho je to aj zároveň ponuka pre mladých ľudí, ktorí vďaka súčasnému spoločenskému dianiu majú zvýšený záujem o politiku, aby prekonali strach a uchádzali sa o dôveru vo vlastnej komunite v komunálnych voľbách.