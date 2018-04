TASR

Dnes o 20:46 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní ME do 18 rokov: Slováci prehrali po dráme s Ukrajinou

Po dni voľna sa Slováci stretnú v stredu o 17.30 v púchovskej II. skupine s Belgickom.

Tím slovenských volejbalistov do 18 rokov počas zápasu ME v apríli 2018 v Púchove. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Púchov 9. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 18 rokov sa nedočkali víťazstva ani v treťom zápase na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Púchove a v Zlíne. V dramatickom stretnutí s Ukrajinou prehrali 2:3, keď vyrovnali z 0:2 na 2:2 a viedli v tajbrejku 6:3, ale záver zvládol lepšie ich súper. Po dni voľna sa Slováci stretnú v stredu o 17.30 v púchovskej II. skupine s Belgickom.

ME do 18 rokov, Púchov, II. skupina: Slovensko - Ukrajina 2:3 (-16, -26, 20, 25, -11) Rozhodovali: Till (Nem.) a Vestbo (Nór.), 100 divákov. SR: S. Porubský 4, Suchanič 19, Š. Rzyman 2, Vančo 29, Štepánek 3, Zeman 6, libero R. Vitko (Kilian 14, V. Rzyman 0, Šellong 0). Tréner E. Gábor.

Po vyrovnanom začiatku sa ako prvá dostala do mierneho trháku Ukrajina, keď viedla 9:6 a 13:9 po dvoch chybách Slovákov v útoku. Mladým Slovákom sa nedarilo, ich hre chýbal náboj a zrážali ich vlastné chyby. Ukrajina to využívala a pred koncovkou vyhrávala 20:13 a prvý set získala hladko 25:16. Slovákom nevyšiel ani vstup do druhého setu a po ese Putnikova prehrávali 3:10. Slováci sa potom zobudili a po ese Kiliana a útokoch Štepánka a Vanča znížili na 9:11.

Aj ďalšia lopta patrila domácim, z doskoku sa presadil Kilian a bolo už len o bod - 10:11. V červených dresoch hrajúci Slováci pookriali a Zeman blokom vyrovnal na 12:12. Pokračoval boj o každý bod, pred koncovkou bol stav vyrovnaný 17:17 po Vančovom bloku. O chvíľu získal slovenský univerzál bod útokom a dostal svoj tím prvýkrát v tomto sete do vedenia - 19:18. V závere bola bližšie k setu za stavu 23:21 Ukrajina, ale Porubský esom vyrovnal na 23:23.

Dramatickú koncovku napokon vyhrala Ukrajina, druhý set získala v pomere 28:26 a viedla 2:0. V úvode tretieho setu sa dvakrát v útoku presadil kapitán Suchanič a Slováci viedli 8:5. Potom sa presadil Vančo a zvýšil na 11:6. Hostia sa pri servise Cupina priblížili na bod (12:11), ale Slováci pridali a o chvíľu vyhrávali 15:11. Po Kilianovom útoku bolo 16:12 na druhom technickom timeoute. Potom sa blokom blysol Šimon Rzyman a Slováci vyhrávali 18:13. Ukrajinci síce znížili na 16:18, ale ich nápor odrazili Suchanič s Vančom a bolo 20:16 pre domácich volejbalistov. Potom dal eso Suchanič a zvýšil na 23:18. Posledné slovo mal Zeman, ktorý dal eso, Slováci znížili na 1:2 a vybojovali prvý set na turnaji (25:20).

V štvrtom sete viedla Ukrajina 12:9, ale Slováci pridali na servise a vyrovnali na 13:13 po Zemanovom bloku. Zápas gradoval a bojovalo sa o každú loptu. Ukrajina si však pred koncovkou vybudovala trojbodový náskok a po bloku Ščurova viedla 18:15. Po ese Porubského ešte svitla nádej na obrat (19:20) a keď sa presadil Vančo, svietil na tabuli vyrovnaný stav 22:22. Potom spravili Ukrajinci chybu v útoku a Slováci viedli 23:22. V závere vybojoval prvý setbal Vančo - 24:23. Drámu štvrtého setu napokon ukončil Suchanič, Slováci vyhral 27:25 a vyrovnali na 2:2.

Piaty set začali Slováci blokom Zemana a útokom Suchaniča a vyhrávali 2:0. Potom sa presadil Zeman a bolo 4:1. Ukrajina však po ese Cupina vyrovnala na 6:6. Strany sa točili za stavu 8:7 pre hostí po šťastnom ese Uryvkina. Potom získali Ukrajinci dva body v rade, vyhrávali 11:8 a napokon vyhrali 15:11.