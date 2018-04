TASR

Dnes o 20:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tatran Prešov angažoval hádzanára Martina Straňovského

Straňovský pochádza z Nových Zámkov a hoci si v rodisku stavia dom, v Prešove bude bývať spoločne s rodinou. Klub mu vytvoril podmienky, ktoré sú podľa Benického vysoko nadštandardnými.

Na snímke slovenský hádzanársky reprezentant Martin Straňovský počas oficiálneho predstavenia na tlačovej konferencii po príchode do hádzanárskeho klubu HT Tatran Prešov 9. apríla 2018. — Foto: TASR Milan Kapusta

Prešov 9. apríla (TASR) - Posilu ťažkého kalibru angažoval do svojich radov slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov. Slovenský reprezentant Martin Straňovský sa po 13-tich rokoch v prestížnych európskych súťažiach vracia na Slovensko. V Prešove si od jeho angažovania sľubujú skúsenosti i výkony a jeho príchod je pre klub zaujímavý aj marketingovo.

Už bývalý hráč španielskych klubov Real Ademar Leon a FC Barcelona a nemeckého HC Erlangen sa s vedením Tatrana dohodol na trojročnej zmluve. Tá začne platiť od nasledujúcej sezóny, do ktorej vstúpi 32-ročný krídelník s jasnými cieľmi. "Bez problémov vyhrať slovenskú extraligu, krásne by bolo postúpiť v SEHA lige do Final Four a postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov," poznamenal.

Prvý kontakt s prešovským klubom absolvoval ešte v roku 2005, keď z materského TJ Štart Nové Zámky mieril do Španielska. "Majiteľ prešovského klubu mi už vtedy ponúkol také podmienky ako v Španielsku. Tam som síce išiel ako 19-ročný, takže to nebolo nič extra, ale už vtedy chcel vyrovnať španielsku ponuku. Pána Chmeliara si veľmi vážim a som rád, že idem hrať do jeho klubu," prezradil.

Z 13-tich rokov v cudzine strávil väčšinu v Španielsku, v uplynulých troch sezónach však pôsobil v prestížnej Bundeslige. Aj snaha mať v kabíne slovenských spoluhráčov bola jedným z dôvodov návratu na Slovensko. "Sedieť v šatni so slovenskými spoluhráčmi je iné ako v zahraničnom klube s cudzincami."

Nebýva zvykom, aby prešovský klub predstavoval nové posily na osobitnej tlačovej konferencii, no angažovanie 5-násobného účastníka majstrovstiev Európy, finalistu Ligy majstrov a najlepšieho hádzanára Slovenska za rok 2006 je niečo mimoriadne. "Jeho príchod je pre nás zaujímavý aj marketingovo. V prvom rade však od neho očakávame skúsenosti, ktoré získaval v nemeckej Bundeslige, v Lige majstrov, ale aj v ďalších prestížnych súťažiach. Patrí medzi kvalitné krídla a aj vzhľadom na obrovské množstvo zápasov, ktoré Tatran každoročne odohrá, sme radi, že sme sa posilnili na krídelnom poste," uviedol generálny manažér klubu Miroslav Benický.

Martin Straňovský pochádza z Nových Zámkov a hoci si v rodisku stavia dom, v Prešove bude bývať spoločne s rodinou. Klub mu vytvoril podmienky, ktoré sú podľa Benického vysoko nadštandardnými v slovenskej hádzanej. "Teší ma, že v dnešných ťažkých podmienkach sme našli spoločnú reč. Klub Tatran Prešov si drží vizitku finančne dlhodobo stabilného klubu. Podmienky, ktoré Martin u nás má, síce nie sú na úrovni Bundesligy, ale sú vysoko nad úrovňou slovenskej ligy. Aj to však patrí k tomu, aby sa Tatran posúval vpred, no chcem upozorniť, že nehovorím o preplácaní hráčov. Na to si v klube dávame pozor. Hráčov, ako Martin Straňovský je však potrebné zaplatiť," uviedol Benický pre TASR.