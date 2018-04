TASR

Dnes o 20:32 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Fernando Torres oznámil koniec v Atleticu Madrid

Tridsaťštyriročný bývalý majster sveta a dvojnásobný majster Európy hodlá v kariére pokračovať v inom pôsobisku.

Na snímke Fernando Torres. — Foto: TASR/AP

Madrid 9. apríla (TASR) - Španielsky futbalový útočník Fernando Torres skončí po sezóne v Atleticu Madrid. Tridsaťštyriročný bývalý majster sveta a dvojnásobný majster Európy hodlá v kariére pokračovať v inom pôsobisku, nešpecifikoval ho však.

"Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale je pravá chvíľa uvoľniť v klube miesto ďalším hráčom," citovala ho agentúra AP. Torres tiež uviedol, že pod trénerom Diegom Simeonem nedostával dostatok príležitostí, čo ho primälo ku zmene. Odchovanec Atletica zažil v klube už dve pôsobenia. Jeho dres obliekal v rokoch 2001 až 2007. Potom odišiel do FC Liverpool a následne pôsobil v Chelsea Londýn, kde vyhral Ligu majstrov aj Európsku ligu UEFA. Do Atletica sa vrátil v roku 2015 po krátkom účinkovaní v AC Miláno.