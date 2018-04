TASR

Dnes o 16:08 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Tvorcovia a herci predstavili v Bratislave historickú drámu Dubček

Prvý hraný film o tejto osobnosti nakrútil režisér Laco Halama podľa scenára, pod ktorý sa podpísali Viliam Klimáček a Ľuboš Jurík, ten je tiež autorom námetu.

Na snímke herec Adrian Jastraban (postava A. Dubčeka) počas tlačovej konferencie po novinárskej projekcii filmu Dubček v pondelok 9. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. apríla (TASR) - Historickú drámu Dubček venovanú politikovi a štátnikovi, ktorý koncom 60. rokov 20. storočia stál na čele mnohých významných spoločenských zmien v Československu, predstavili v pondelok tvorcovia a herci v Bratislave. Prvý hraný film o tejto osobnosti nakrútil režisér Laco Halama podľa scenára, pod ktorý sa podpísali Viliam Klimáček a Ľuboš Jurík, ten je tiež autorom námetu. Za kamerou stál Peter Kelíšek, hudbu skomponovala Ľubica Čekovská, kostýmy navrhla Ľubica Jarjabková.

Príbeh filmovej novinky sa odvíja v troch rozhodujúcich fázach života Alexandra Dubčeka, ktorý je aj samotným rozprávačom. Prvá sa odohráva v roku 1968, v čase eufórie a následnej okupácie, v situácii keď bol Dubček zadržiavaný v Moskve. Hlavný hrdina sa v tomto období nachádza v nesmierne zložitom psychickom aj fyzickom rozpoložení, rozhodnúť má o podpísaní alebo nepodpísaní tzv. Moskovských protokolov, ktorými by legalizoval pobyt vojsk na území Československa. Ďalšou líniou je jeden deň roku 1978, počas ktorého sa hrdinovi filmu vynárajú retrospektívy spred desiatich rokov. Vykresľuje Dubčekov život v spoločenskej izolácii, atmosféru špehovania a poníženia. Posledná línia zachytáva obdobie po roku 1989, je dokumentárna a ilustratívna, používa archívne materiály, ktoré informačne dopĺňajú historickú drámu.

"Dramaturgia scenára bola postavená televízne, na druhej strane bolo nám jasné, že pri takej veľkej ploche fiktívneho príbehu, síce založeného na historických okolnostiach a skutočnostiach, musíme vytvoriť osobitý, autentický a hlavne individuálny, vnútorný príbeh," vysvetlil režisér a k retrospektívne podanému príbehu, ktorý sa začína a končí v deň osudovej cesty Alexandra Dubčeka do Prahy v roku 1992, ďalej dodal: "Narácia, ktorú tam používame, je spôsob, ktorý nám veľmi dobre umožňuje ukázať celú sínusoidu obrovského spoločenského vzopätia, ktoré bolo na jar až do augusta 1968 a toho obrovského pádu, hlbokého poníženia, ktoré sa tomu človeku dostalo za to, čo vyviedol veľmoci, Sovietskemu zväzu v tom čase."

V hlavnej úlohe sa predstaví Adrian Jastraban, ktorý aj vďaka vernému maskovaniu skvele zosobňuje charizmatického štátnika s dobráckym úsmevom. "Nehľadali sme nejaké senzácie z jeho života, nerozoberal sa jeden bod, mňa by bavilo rozoberať ten bod ako tam zostal, ako diváka by ma to najviac zaujímalo, pretože som sa tým zaoberal hlbšie, zaslúžilo by si to celý film. Je to prvý film o Dubčekovi za tie roky, myslím si, že je to také jednoduchšie zhrnutie alebo subjektívny pohľad na tie veci," uviedol pre TASR Jastraban, slovenský herec pôsobiaci v Česku. "Pokúsil som sa čo najviac dostať do jeho svedomia, do jeho postoja k práci a k životu. Neviem, či sa mi to podarilo, to sa už nedozvieme, ale mne prišiel naivný, charakterný človek," konštatoval herec, ktorý sa na postavu pripravoval sledovaním obrovského množstva archívnych obrazových materiálov. "Bez naivity sa nerobí revolúcia, pretože pri každej revolúcii vieme dopredu, že budú obete a môže to veľmi zle dopadnúť, ľudia by sa do toho bez naivity nepustili," poznamenal rodák z Banskej Bystrice s tým, že má problém s komunistickou stranou, pretože v normalizácii vyrastal. "Odmyslieť si, že bol člen komunistickej strany v 50. rokoch, to bolo pre mňa neprekonateľné, že by som mohol takého človeka pochopiť, ale toto som si musel dať preč, musel som vychádzať z premisy, že to mysleli dobre, lebo môj starý otec po vojne vstúpil do strany a potom ho vyhodili, a bol to najslušnejší človek, ktorého som v živote poznal," priznal Jastraban.

Film Dubček vznikol v produkcii RTVS a Filmpark production. Koproducentmi sú Česká televize, KFS production a Filmworx. Slávnostná premiéra sa uskutoční 16. apríla, do kín snímka vstúpi 19. apríla.