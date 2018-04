Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jeho hluchý a slepý synček nemohol prestať plakať. Potom však otecko zakročil

Synček sa im narodil s vážnym genetickým ochorením. Rodičia sa nevzdali a svojho chlapčeka považujú za obrovský dar.

— Foto: Repro foto YouTube

Byť rodičom je vždy ťažké. S príchodom dieťaťa prichádzajú aj neočakávané výzvy, s ktorými sa treba popasovať. Všetci dúfame, že naše vytúžené bábätko sa narodí zdravé a v poriadku. Niekedy to však život zariadi trošku inak a rodičia sa musia popasovať s rôznymi zdravotnými ťažkosťami svojej ratolesti. Život sa v tom okamihu stáva ešte náročnejší. Samantha a Kevin Jolicoeurovci už počas tehotenstva vedeli, že s ich synom Gideonom nie je všetko v poriadku. Chlapček sa narodil so zriedkavým genetickým ochorením, je slepý a nepočuje.

Foto: Facebook/Life with a Happy Heart

V dôsledku týchto prekážok bolo náročné nájsť spôsob komunikácie. Keď si ho rodičia doniesli z nemocnice domov, Gideon veľakrát plakal a plakal. Ani Kevin, ani Samantha nevedeli, ako dieťatko utíšiť. Jedného dňa sa všetko zmenilo. Otec Kevin sa rozhodol niečo vyskúšať a podarilo sa. Rodičia svoj trik natočili na kameru a naozaj Gideon reagoval. Kevin si nepokojného synčeka vzal do náručia a začal mu fúkať na líčko. Chlapček po chvíľke prestal plakať. Aby rodičia ukázali, že nejde o náhodu, vo videu tento proces zopakoval Kevin niekoľkokrát a naozaj, dieťatko reagovalo.

Video sa okamžite rozšírilo a dodnes má takmer štyri milióny vzhliadnutí na YouTube. Rodina však nechcela poukázať len na spôsob komunikácie, aká u ich synčeka zabrala, ale aj na diagnózu, ktorou trpí aj ich Gideon, a pri ktorej sa nepredpokladá, že sa dieťa dožije dlhšie ako len jeden rok. „Prvá vec, nad ktorou som rozmýšľala, bola, že môj syn zomrie a ja nemôžem nič urobiť. Naozaj sme nemohli nič spraviť. Vrátili sme sa domov a plakali sme nad hroziacou smrťou nášho syna,“ spomína si Samantha. Našťastie sa lekári v Gideonovom prípade mýlili a chlapček má dnes už päť rokov.

Rodina založila blog, v ktorom zaznamenávali spoločnú rodinnú cestu životom. Aj vďaka tomuto kroku celú situáciu zvládali lepšie a život bol znesiteľnejší. „Postupom času, keď som začala blogovať a stretávať sa s viacerými rodinami, ktorých deti mali rovnakú diagnózu ako Gideon, som si uvedomila, že náš chlapec je jedným z tých detí, ktoré žijú dlhšie ako jeden rok. Uvedomujeme si, že sme mali viac spoločného času a náš život urobil krajším,“ dodáva Samantha. Hoci sa Gideonove zručnosti a zdravotné funkcie zhoršujú, rodina si uvedomuje a cení čas, ktorý spoločne strávili.

Foto: Facebook/Life with a Happy Heart

Roky, ktoré spolu prežívajú, žije Gideon krásny život so svojimi rodičmi, so svojou osemročnou sestričkou Layniou a 20-mesačným bratom Josiahom. Rodina je rada, že o svojom príbehu informovala svet či už prostredníctvom YouTube alebo na svojom blogu. Tam svojmu synovi Gideonovi spoločne napísali aj prianie k piatym narodeninám: „Sú tu ľudia, ktorí nám povedali, že by si tu už nemal byť. A to len preto, že nemôžeš vidieť a počuť. Vraj preto, že nikdy nezažiješ všetko, čo život ponúka. Ale tvoj otec a ja vieme, že tieto tvrdenia nemôžu byť ešte vzdialenejšie od pravdy. Prežívaš väčšiu radosť z celého bytia ako väčšina z nás prežije za celý svoj život, a to dokonca aj so všetkými piatimi zmyslami. Vieme, že tvoj život má veľký zmysel a vďaka tebe sme objavili obrovskú radosť a sme šťastní, že sme tvoji rodičia.“