Dnes o 15:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Akčný plán rozvoja hornej Nitry dostane podobu vládnej stratégie

Súčasťou transformácie budú i environmentálne projekty, zámery z oblasti rekvalifikácie či výskumu a inovácií.

Prievidza 9. apríla (TASR) - Akčný plán rozvoja hornej Nitry, ktorý sa dotýka transformácie regiónu po útlme ťažby uhlia, dostane podobu vládnej stratégie. Tú by mali zástupcovia vlády schvaľovať na svojom rokovaní v novembri. Uviedla to v pondelok Denisa Žiláková, generálna riaditeľka Sekcie Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na stretnutí k tvorbe Akčného plánu rozvoja hornej Nitry v Prievidzi.

"Vo finále grande akčný plán bude predložený na rokovanie vlády, kde bude schválený ako takzvaná vládna stratégia. Čiže bude posvätený všetkými ministrami, ktorí dostanú úlohy. Nič nie je dôležitejšie alebo vyššie postavené ako vládna stratégia," spresnila Žiláková s tým, že vláda sa tým má zaoberať v novembri tohto roka. Na tvorbu akčného plánu bude podľa nej dohliadať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý zastával funkciu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Projektové zámery, ktoré majú napomôcť k transformácii hornej Nitry po útlme baníctva, budú zodpovedné subjekty zbierať dlhšie ako do konca apríla. Termín pôvodne avizoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Na prerode regiónu pracujú v súčasnosti skupiny na úrovni miestnej a krajskej samosprávy, tiež spomínaný úrad podpredsedu vlády. Projekty zhromaždia a vyselektujú z nich tie, ktoré tvorcovia akčného plánu budú prezentovať aj v Bruseli.

Transformácia regiónu počíta s investíciami do viacerých oblastí. "V prvom rade je to doprava, je veľmi dôležité vybudovať R2, spojiť Považie konečne s hornou Nitrou smerom do Žiaru nad Hronom. Je tu R8, ktorá nie je až tak pripravená ako R2. Veľmi dôležité budú aj železnice, určite sa dá za pomoci malých investícií zlepšiť grafikon, dajú sa zabezpečiť nové železničné súpravy na osobnú dopravu, tiež prepojenie Prievidze a Trenčína, ale aj Prievidze s Nitrou," načrtol predseda TSK Jaroslav Baška.

Druhý okruh podľa neho prináša potrebu priniesť do regiónu nové pracovné miesta a nové investície, tretí okruh sa týka energetiky. "Jednak je to elektroenergetika, čo s tým, keď Elektrárne Nováky prestanú vyrábať. Tou druhou je tepelná energetika, pretože z Elektrárne Nováky sú vyhrievané aj Nováky, Prievidza, ďalšie okolité obce. Odpad z elektrárne využívajú niektoré iné firmy, ktoré sú na to naviazané," doplnil.

Súčasťou transformácie budú i environmentálne projekty, zámery z oblasti rekvalifikácie či výskumu a inovácií. Investície do regiónu majú byť financované z viacerých zdrojov, mimo fondov Európskej únie sú to bruselské komunitárne centralizované programy, možnosťou sú i zdroje z Európskej investičnej banky.

"Horná Nitra preukázala schopnosť byť akčným partnerom. Horná Nitra ukázala, že máme dostatok schopných ľudí, ktorí majú predstavy o tom nielen pomenovať problém, ale nájsť aj riešenia," skonštatovala primátorka Prievidze Katarína Macháčková, ktorá má v pláne vyvolať rokovanie vlády v Prievidzi.