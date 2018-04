Kristína Jurzová

Celé Francúzsko bavia zápisky tesára z 19. storočia, ktoré sa ukrývali zospodu drevenej podlahy

Niektoré témy boli v tých časoch tabu. On chcel o nich ale písať. Spravil to napokon na "tajňáša" a veril, že jedného dňa si ich niekto prečíta. Jeho zápisky dnes prinášajú jedinečné svedectvo o živote bežných ľudí a ich problémoch.

Jeden z tabúľ, na ktorej Joachim Martin napísal v roku 1880 svoje svedectvo. — Foto: reprofoto/nouvelobs.com

CROTTES 10. apríla (Dobré noviny) - Keby hrady začali rozprávať, dozvedeli by sme sa mnohé tajomstvá skryté po celé stáročia. Jeden z nich však po dlhých rokoch naozaj odhalil niečo, čo prekvapilo historikov a miestami pobavilo aj celé Francúzsko.

K senzácii došlo na zámku Picomtal v departemente Horné Alpy, ktorý dnes sčasti slúži aj ako hotel. Odborníci na čele s historikom Jacques-Olivierom Boudonom tu reštaurovali drevenú podlahu, po ktorej turisti šliapali viac ako 120 rokov. Náhodne na nej objavili záhadné staré nápisy.

Skúmaním sa zistilo, že ide o denník Joachima Martina, ktorý sa narodil v roku 1842 v dedinke Crottes neďaleko zámku Picomtal. Muž pracoval ako tesár a okolo roku 1880 sa zaviazal, že hradnú podlahu opraví za 0,75 frankov na meter štvorcový. Práca bola pre 38-ročného muža zo skromných pomerov veľmi dôležitá, pretože bol otcom štyroch detí, o ktoré sa staral spolu s manželkou, a bolo pre neho nevyhnutné uživiť rodinu.

Zámok Picomtal vo Francúzsku, kde našli podlahu s vzácnymi nápismi. Foto: Wikimedia CC

Na 72 drevených platniach sa nachádza dovedna 4000 slov, ktoré napísal pravdepodobne ceruzkou. Nachádza sa na nich jeho príbeh, o ktorom vedel, že ho jeho súčasníci nenájdu. Svojmu "priateľovi čitateľovi" sa prihovára týmito slávnostnými slovami: "Šťastný smrteľník, keď toto čítaš, už tu nie som. (...) Môj príbeh je krátky a úprimný, pretože nikto nevidí moje písmo, no je to pre mňa útechou, že raz sa bude čítať."

Preslávení milovníci

Joachimove zápisky sú akousi prechádzkou jeho životom. Nostalgicky spomína na svoju mladosť vo veku od 15 do 25 rokov, keď žil "len láskou a brandy, pracujúc málo a míňajúc veľa". V tomto období sa živil aj hrou na husle, zabával sa s dievčatami po celom regióne a užíval si ich záujem. Priznáva sa aj k afére so starostovou ženou: "Keď som mal 18 rokov, ´pretiahol´ som jeho ženu, vtedy 16-ročnú dievčinu."

Ide o výnimočnú poznámku, pretože viac sa venuje sexuálnemu životu ostatných obyvateľov Crottes a o tom svojom sa príliš nezmieňuje. Čitateľa odkazuje skôr na cudzoložské väzby bývalého starostu alebo svojho otca či suseda. Podľa historika ide o jedinečné informácie, pretože sexualita bežných Francúzov bola dlho zahalená rúškom tajomstva.

"Priame svedectvá sú zriedkavé, čo je znakom toho, že v spoločnosti, ktorej dominuje Cirkev, zostáva sex tabu, a preto je veľký záujem o Joachimove poznámky," píše Jacques-Olivier Boudon, profesor súčasnej histórie, v úvode knihy Le Plancher de Joachim.

Zo zápiskov je zrejmé, že tesár sa 26. apríla 1870 oženil s dievčaťom menom Marie-Virginie-Antoinette Robertová. Bolo to "jednoduché a skromné 18-ročné dievča, ktoré pred manželstvom so mnou nikdy predtým nevidelo ´šulinu´," ozrejmuje.

Joachim ďalej píše, že jej rodina ho kvôli zlej finančnej situácii neprijala zrovna najlepšie: "Toto manželstvo neprinieslo šťastie, pretože jej rodičia boli vždy moji nepriatelia ..."

Zabíjal čas?

Joachim sa začal svojmu remeslu venovať už ako 15-ročný, keď pracoval so svojím otcom-šéfom. "V krajine je všetko drahé a práca nie je zaplatená," sťažoval sa v roku 1880, keď na zámku opravoval drevenú podlahu, dvere aj okná.

Historik Jacques-Olivier Boudon venoval Joachimovmu príbehu knihu. Foto: Reprofoto Twitter/Bibliostoriae

Patronát mal nad ním majiteľ Jozef Roman z veľkej sudcovskej rodiny. Vzájomne mali dobrý vzťah a viedli spolu rôzne diskusie o cestách či "pekných" maľbách, ktorým sa "pán Roman" venoval. Joachim ho považoval za pekného, no tak trochu "zženštilého" muža, ktorý sa žien nedotýka. Preto čitateľa tak trochu prekvapí poznámka, že "pán Roman je vo Švajčiarsku so svojou novou manželkou, s ktorou sa oženil 1. septembra 1881".

Pravdepodobne v tomto období vzniklo viacero zápisov, čomu nasvedčuje aj informácia, že len čo sa pán vráti, bude musieť Joachim dokončiť podlahu. Historik sa preto domnieva, že tesár zapísal svoje postrehy v čase, keď sa na zámku "nudil a zabíjal čas".

Kritizoval aj kňaza

Joachim si na paškál vzal aj miestneho kňaza-lekára, ktorý jeho žene počas spovede kládol podľa neho neprimerané otázky. Kritizuje ho zato, že síce sa snaží o to, aby jeho stádo nepáchalo hriechy, no okrem toho pre to nič reálne nerobí. Nepáči sa mu ani to, že im káže aj v oblasti sexuálneho života. Podľa neho sa tvári, ako keby "sme smilnili s jeho ženou" a nie so svojou.

Joachim je podľa historika jednoznačne proti tomu, aby kňazstvo v sexuálnych záležitostiach zastávalo akési "opatrovníctvo, ktoré sa od začiatku storočia čoraz viac spochybňuje, čo vysvetľuje aj pokles mužov v náboženskej praxi".

Historik dokonca našiel jeho list proti kňazovi, ktorý Joachim adresoval miestnemu prefektovi. Medzi iným kritizuje lekárske schopnosti rehoľníkov, ktorí mu vraj v roku 1879 zmrzačili ruku a veril dokonca, že môžu za smrť jeho otca. Objavila sa petícia 24 farníkov, ktorí lobovali za odchod kňaza. Mobilizácia dedinčanov sa končí v roku 1886, keď je opát Lagier napokon presídlený do inej farnosti.

Historici na základe odhalených zápiskov zhodnotili, že Joachim bol kultový človek, posadnutý číslami a zanietený pre nové veci. Objaviteľom odhalil kúsok histórie z pohľadu obyčajného človeka. Píše totiž o životoch miestnych obyvateľoch, o ich pokleskoch, nešťastí, ale aj malichernostiach. Prináša dobové politické úvahy, ale sťažuje sa aj na finančnú situáciu a ceny. "Takéto svedectvo je (...) výnimočné," nadchýna sa historik vo svojej knihe o tesárovi Joachimovi.