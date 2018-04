TASR

Adidas zatvára kamenné obchody, pozornosť presúva na internet

Adidas plánuje tržby z online predaja do dvoch rokov zvýšiť viac než dvojnásobne.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 9. apríla (TASR) - Nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi Adidas plánuje v najbližších rokoch zatvoriť viacero kamenných obchodov. Spoločnosť sa totiž plánuje viac sústrediť na online predaje.

Ako uviedol pre britský denník The Financial Times výkonný riaditeľ firmy Kasper Rorsted, "časom bude mať spoločnosť menej kamenných obchodov, budú však lepšie". Ako dodal, už v priebehu najbližšieho roka sa počet kamenných obchodov zníži. "Naša webová stránka je pre nás najdôležitejším obchodom na svete," povedal Rorsted.

Adidas plánuje tržby z online predaja do dvoch rokov zvýšiť viac než dvojnásobne. Zatiaľ čo v roku 2017 zaznamenala firma z predaja cez internet tržby na úrovni 1,6 miliardy eur, v roku 2020 by tržby mali dosiahnuť okolo 4 miliárd eur. Celkovo má spoločnosť vo svete 2500 obchodov a ďalších 13.000 obchodov so značkou Adidas funguje prostredníctvom franšízy.