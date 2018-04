Dominika Dobrocká

Dnes o 14:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mamička s nadváhou schudla viac ako 50 kíl, aby zachránila život svojmu manželovi

Kvôli milovanému manželovi sa rozhodla schudnúť viac ako 50 kilogramov. Dôvod je absolútne pochopiteľný. Veď, kto by to pre svoju lásku neurobil.

— Foto: Repro foto 9news.com.au

PERTH 9. apríla - Nevinná lekárska prehliadka zmenila život celej rodine. Otcovi a manželovi Mattovi totiž lekári objavili vysoké množstvo bielkovín v moči. Okamžite sa podrobil ďalším vyšetreniam, na základe ktorých mu bola diagnostikované zriedkavé genetické ochorenie, ktoré mu veľmi rýchlo napadlo a zhoršilo funkciu obličiek. Tuberózna skleróza spôsobuje, že nádory môžu napadnúť ktorýkoľvek orgán v tele človeka. U Matta to boli obličky. Jednu mal v stave 80-ročného muža a druhú celú prerastenú nádormi. „U každého je to iné a veľmi odlišné. Mattovi to najviac zasiahlo obličku,“ prezradila mužova manželka Cynara Stalenhoefová.

Cynara Stalenhoefová vedela, že má rovnakú krvnú skupinu, ako jej manžel, a tak odhodlaná začala riešiť možnosti darcovstva orgánov. Lekári jej však oznámili nepríjemnú správu. Jej telesná váha totiž bola privysoká na to, aby mohla svojmu manželovi darovať svoju obličku. „V tej dobe som mala 108 kilogramov, a tak som sa opýtala, aká je zdravá a vhodná váha? Povedali mi, že potrebujem mať 72 a menej kilogramov,“ spomína Cynara.

Foto: Repro foto 9news.com.au

Milujúca manželka sa teda pustila do boja. Cvičenie však bolo veľmi ťažké, váha bola veľmi vysoká a jej kĺby trpeli. Už predtým, ako sa dozvedela o manželovej diagnóze, informovala sa o operácii žalúdka. Teraz však vedela, že je ten správny čas. „Vedela som, že operácia je len začiatok a nie je to koniec. Upravila som si stravu a výrazne znížila dávky jedla. Hneď, ako to bolo možné, som začala cvičiť,“ povedala Cynara. Ako ďalej prezradila, začínala s 5 000 krokmi, keď na tom bola kondične lepšie, zvýšila to na 10 000 krokov. Teraz plánuje bežať ultramaratóny. Počas celého procesu chudnutia ani raz nepovedala svojmu manželovi, že chudne kvôli tomu, aby mu mohla darovať obličku.

Foto: Repro foto 9news.com.au

Manželia sú spolu už 15 rokov a Cynara svojho milovaného muža nadovšetko miluje. „Poznal ma, videl ma chudnúť a znova priberať už niekoľkokrát, a tak som všetko utajila.“ Zmena životného štýlu sa oplatila a Cynara dnes váži 54 kilogramov. Keďže Mattove obličky pracujú iba na 28 percent, lekári ešte chvíľku počkajú, kým vykonajú všetky potrebné vyšetrenia týkajúce sa transplantácie. Akonáhle sa výkon zníži na približne 20 percent, lekári vykonajú záverečné vyšetrenia na zistenie, či sa u neho nachádza rakovina. „Ak rakovina nebude zistená, môžu vykonať transplantáciu okamžite. Ak sa však rakovina potvrdí, bude sa najprv musieť podrobiť dvojročnej dialýzy,“ povedala Cynara, ktorá je však pripravená darovať svoju obličku milovanému manželovi hneď.