Dnes o 13:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Koniec dvojitej kvalite potravín v EÚ: Už v stredu by sa mohli definitívne zakázať rozdiely v potravinách

Svitá na lepšie časy. Dvojitá kvalita potravín by mala z našich pultov zmiznúť.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRUSEL 9. apríla - Európska únia by mala nadobro zakázať produkty dvojitej kvality. Pod rovnakým obalom by sa teda už nemali ukrývať výrobky rôznej kvality. Podľa informácií ČTK a Českého rozhlasu by mala Európska komisia už v túto stredu prijať s úpravou príslušné smernice takým spôsobom, aby bolo jasne stanovené, že dvojitá kvalita výrobkov nie je v súlade s právom únie. Firmy by si mali dávať pozor, v niektorých prípadoch im totiž môžu hroziť vysoké pokuty.

S dvojitou kvalitou potravín, pracích práškov a iných výrobkov zo sortimentu drogérií sa stretáva viacero krajín Európskej únie. Výnimkou nie je Slovensko či Česká republika, ktoré na tento problém už nejakú dobu poukazujú rovnako ako ďalšie krajiny zo strednej a východnej časti bloku. Len nedávno sa tomuto problému začali venovať najvyšší predstavitelia únijnej politiky. O tom, že ide o neprípustné konanie v septembri minulého roka v europarlamente hovoril aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Pokutovanie nekalých obchodných praktík

Komisia doposiaľ nabádala štáty, aby vec riešili lepším a systematickejším využívaním pravidiel. Odvtedy sa však pokročilo, a tak by sa už v stredu mala (spolu s ďalšími bodmi širšieho balíka úprav európskych spotrebiteľských pravidiel) schváliť aj novela smernice o nekalých obchodných praktikách. Novela by mala obsahovať aj bod, ktorý hovorí o tom, že ponúkať tovar, ktorý je označený rovnako ako v inej krajine Európskej únie, avšak jeho zloženie či charakteristika sú výrazne odlišné, je v rozpore s obchodnými praktikami a nie je v súlade s pravidlami Európskej únie.

Súčasťou prijatých noviniek by mali byť aj sankcie, ktoré sa budú týkať porušenia únijného spotrebiteľského práva. Úrady členských štátov by tak mali dostať možnosť pokutovať zistené prehrešky. Komisia v tejto dobe spracováva aj plán, ktorým by sa mali riadiť úrady pri potrebných kontrolách a potravinárskych testoch.

Čo sa nahrádza?

Pod pojmom dvojitá kvalita potravín sa často rozumie napríklad používanie náhrad mäsa vo východných štátoch Európskej únie pri výrobkoch, ktoré mäso v západných krajinách obsahujú. Veľmi podobným prípadom je aj podiel ovocia v jogurtoch.