TASR

Bratislavské mestské časti sa pripravujú na jarné upratovanie

Obyvatelia sa tak budú opäť môcť zbaviť objemného odpadu zo svojich domácností, napríklad starého nábytku, kobercov či matracov.

Bratislava 9. apríla (TASR) – Viaceré bratislavské mestské časti (MsČ) sa pripravujú na jarné upratovanie. Obyvatelia sa tak budú opäť môcť zbaviť objemného odpadu zo svojich domácností, napríklad starého nábytku, kobercov či matracov. Miestne samosprávy už na svojich webových stránkach zverejnili harmonogramy pristavenia veľkokapacitných kontajnerov.

"Petržalka chce aj touto cestou umožniť svojim obyvateľom jednoducho a rýchlo zbaviť sa starých a nepotrebných vecí a predísť zbytočnému znečisťovaniu okolia. Pretože najmä staré kusy nábytku a matrace voľne položené pri kontajnerových stojiskách často končia v rukách bezdomovcov alebo rozhádzané po celej mestskej časti," vysvetľuje petržalská samospráva.

Mestské časti v tejto súvislosti opätovne žiadajú, aby o veľkorozmerný odpad obyvatelia pred umiestnením do kontajnera upravili na čo najmenšiu možnú veľkosť. Ušetrí sa tak miesto a do kontajnera sa zmestí toho viac. Taktiež upozorňujú, aby odpad obyvatelia neukladali vedľa kontajnerov, ale len do nich.

Samosprávy tiež upozorňujú, že veľkokapacitné kontajnery sú určené len na objemný odpad z domácností, nie však stavebný odpad, elektrospotrebiče či nebezpečný odpad. "Do kontajnerov sa nesmie odkladať elektroodpad a domáce spotrebiče, farby, žieraviny, lieky, riedidlá, oleje a ropné látky ani obaly z nich, stavebný alebo recyklovateľný odpad," zdôrazňuje mestská časť Nové Mesto. Miestne úrady v tejto súvislosti vyzývajú aj vodičov, aby nevhodným parkovaním áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.

Mestská časť Petržalka začne pristavovať veľkorozmerné kontajnery v polovici tohto týždňa, jarný zber potrvá do začiatku júna. Počas apríla a mája bude rozmiestňovať kontajnery aj Staré Mesto či Nové Mesto. Výnimkou z veľkých mestských častí je Ružinov, ktorý jarné upratovanie absolvoval už v marci.