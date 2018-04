TASR

Facebook bude užívateľov informovať o zdieľaní súkromných údajov

Cambridge Analytica podľa obvinení neoprávnene získala osobné informácie facebookových používateľov, ktoré mala následne použiť na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

New York 9. apríla (TASR) - Facebook rozošle v pondelok upozornenia 87 miliónom užívateľov, ktorých súkromné údaje mohli byť zdieľané so spoločnosťou Cambridge Analytica. Všetkých svojich užívateľov by mal upozorniť aj na aplikácie, ktoré používajú, a informácie, ktoré s nimi zdieľajú. Informovala o tom agentúra AP.

Ako spresnila, na účtoch 87 miliónov užívateľov sociálnej siete, ktorí boli pravdepodobne zasiahnutí škandálom s únikom osobných údajov, by sa mali v sekcii "upozornenia" objaviť podrobnejšie informácie o situácii.

S odvolaním sa na technologického riaditeľa Facebooku Mikea Schroepfera spravodajská televízna stanica CNN spresnila, že sociálna sieť začne od pondelka upozorňovať všetkých svojich užívateľov na použitie ich osobných údajov. Facebook plánuje používateľom v sekcii upozornenia poskytnúť link s bližšími informáciami o aplikáciách, ktoré používajú, a údajmi, ktoré s týmito aplikáciami zdieľajú. Ľudia po kliknutí na tento link budú môcť vymazať aplikácie, ktoré už nechcú používať, a zamedziť tak ďalšiemu zdieľaniu svojich údajov, dodáva CNN.

Technologický riaditeľ Facebooku minulý týždeň na svojom blogu priblížil, že sociálna sieť verí, že Cambridge Analytica neoprávnene zozbierala osobné dáta až 87 miliónov facebookových používateľov. Podľa spravodajskej televíznej stanice BBC sa najprv hovorilo 50 miliónoch. Schroepfer spresnil, že situácia sa týka prevažne Američanov.

Európskej komisii (EK) v piatok sociálna sieť potvrdila, že obeťami škandálu okolo nepovoleného získavania osobných údajov môže byť aj vyše 2,7 milióna ľudí z Európy.

Sociálna sieť čelí kritike už niekoľko týždňov, odkedy informátor z analytickej firmy Cambridge Analytica prišiel s tvrdením, že spoločnosť získala údaje používateľov na to, aby pomohla v amerických prezidentských voľbách zvíťaziť Donaldovi Trumpovi.

Cambridge Analytica pracovala pre Trumpovu kampaň. Spoločnosť, čiastočne sponzorovaná Trumpovým stúpencom a finančníkom Robertom Mercerom, kombinovala užívateľské dáta s voličskými informáciami.

Podľa stanice BBC sa tak dialo prostredníctvom aplikácie s názvom This Is Your Digital Life, ktorú si stiahlo približne 305.000 ľudí. Predošlé odhady hovorili o približne 200.000 používateľov.