TASR

Dnes o 11:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Homola bol v Marakéši dvakrát trinásty, prvé preteky nedokončil

Po podujatí sa sťažoval na fungovanie bŕzd na jeho novom Peugeote 308 TCR, no verí, že na nasledujúcej GP 28. a 29. apríla v Maďarsku bude všetko podľa jeho predstáv.

Matej Homolu. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Marakéš 9. apríla (TASR) - S bilanciou dve 13. miesta a nedokončené preteky odštartoval slovenský automobilový jazdec Maťo Homola novú sezónu WTCR. Počas víkendu v Marakéši najskôr pre kolízie nedokončil úvodné preteky a ani v ďalších dvoch sa nedostal na bodované priečky. Po podujatí sa sťažoval na fungovanie bŕzd na jeho novom Peugeote 308 TCR, no verí, že na nasledujúcej GP 28. a 29. apríla v Maďarsku bude všetko podľa jeho predstáv.

Prvý deň Homolovi neprial, keď po viacnásobných kontaktoch so súpermi musel odstúpiť. V nedeľu boli na programe dvoje preteky, pred ktorými spravili mechanici Homolovho belgického tímu DG Sport Competition veľa práce na jeho Peugeote 308 TCR. Ani viacero zmien v nastaveniach však nestačilo na lepšie ako 16. miesto v kvalifikácii oboch pretekov. "Po nehodách v prvý deň museli mechanici môjho tímu dlho pracovať, aby sa im podarilo dať auto dokopy. S autom sa mi jazdilo výrazne lepšie ako sobotu, ale brzdy naďalej nefungujú tak, ako si predstavujem a viackrát sa mi stalo, že som 'prebrzdil'. To bol aj prípad, keď som si nakoniec musel pomôcť ručnou brzdou, aby som netrafil bariéru predkom, ale bokom," poznamenal Homola ku kvalifikácii.

Do prvých pretekov štartoval z 15. miesta vďaka penalizácii Frédérica Vervisha. V pretekoch opäť prišlo k viacerým kontaktom, ale Homola sa výraznejším kolíziám vyhol. V jednom momente sa dostal na dosah bodovaných miest, keď sa pohyboval na 12. priečke, ale John Filippi dokázal slovenského jazdca predbehnúť a ten obsadil 13. priečku. "Máme viacero problémov a nie som stopercentne spokojný s autom. Brzdy sa nedajú úplne dobre dávkovať a bojoval som aj s kŕčmi v ľavej nohe. Skutočne som musel tlačiť. Rovnako bojujem s autom uprostred zákrut, nefunguje to ešte tak ako by malo," prezradil Homola pred poslednými tretími pretekmi víkendu.

Záverečné víkendové preteky odštartoval už podľa výsledkov kvalifikácie, teda zo 16. priečky. V 15. kole sa dostal na 12. miesto, no Tom Coronel sa prebojoval pred neho a o to isté sa snažil aj Nathanael Berthon, ktorý však v pravotočivej zákrute nenechal Maťovi žiadne miesto. Snažil sa ho zavrieť a doplatil na to, keď sa jeho auto po kolízii s Homolom stočilo a skončil v bariérach. Už druhý výjazd safety caru počas tretích pretekov víkendu znamenal opäť zvoľnenie pretekov. Po tomto kontakte zostalo Maťove auto poškodené a voľný 'spliter' neumožnil ideálne fungovanie aerodynamiky. Napriek tomu však ubránil druhé 13. miesto v Marakéši. "Skutočne som do toho dal všetko. Musíme ešte skutočne auto doladiť. Na prvú desiatku nestrácame veľa, ale na prvú päťku to stále nie je. Trápia nás problémy s brzdami a takisto neistota a nedotáčavosť v takmer všetkých zákrutách. S tímom budeme testovať a hľadať ďalšie desatinky. Sezóna sa iba začína, hlavu hore," skonštatoval po pretekoch.