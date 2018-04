TASR

Dnes o 10:34 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Neapol predviedol skvelý obrat, Hamšík s rekordom: Verili sme do konca

Radosť futbalistov SSC Neapol. — Foto: TASR/AP

Neapol 9. apríla (TASR) – Futbalisti SSC Neapol v nedeľu v poslednej chvíli odvrátili možno fatálne zlyhanie v boji o majstrovský titul v talianskej Serii A. V súboji s Chievom predviedli v úplnom závere skvelý obrat na 2:1, po ktorom naďalej reálne žije ich šanca na zisk "scudetta". Sedem kôl pred koncom strácajú na Juventus naďalej štyri body.

"Verili sme do konca a nakoniec sme sa dočkali víťazstva. Bola to nádherná šou na San Paolo! Veľká vďaka našim priaznivcom za povzbudzovanie. Ideme ďalej," povedal slovenský stredopoliar Marek Hamšík, ktorý hral do 64. minúty a prepísal ďalší z klubových rekordov SSC. Na konto si totiž podľa svojej oficiálnej webstránky pripísal už 388. súboj v drese "partenopei" v Serii A, čím prekonal doterajšie maximum Giuseppeho Bruscolottiho. Najlepší v histórií Neapolu je tak už v troch štatistikách - v súťažných dueloch dal spolu 119 gólov a v európskych pohároch nastúpil na 74 stretnutí.

Neapol ešte v 89. minúte prehrával 0:1, hoci mal jasnú hernú aj streleckú prevahu s viac ako 30 streleckými pokusmi. Dries Mertens predtým nepremenil na začiatku druhej časti pokutový kop a hostia neskôr skórovali z jedinej vážnejšej akcie - úspešným strelcom bol v 73. minúte Poliak Mariusz Stepiňski. Keď sa už zdalo, že SSC stratí všetky body, prišila hra vabank a mohutný finiš so šťastným koncom. Striedajúci Arkadiusz Milik minútu pred koncom riadneho času vyrovnal a v tretej minúte nadstavenia po rohovom kope rozhodol o troch bodoch pre favorita Amadou Diawara.

"Som nadšený," tešil sa 20-ročný guinejský stredopoliar Diawara. "Bol to môj premiérový gól v Serii A a naozaj nemohol prísť v lepšom momente. Priniesol nám skvelé víťazstvo, po ktorom sme naďalej v hre o titul. Nevzdávame sa. Na tomto obrate musíme stavať a ísť od zápasu k zápasu."

Líder tabuľky Juventus Turín nezaváhal v sobotu na ihrisku Beneventa, kde vyhral 4:2. Hetrikom sa blysol Argentínčan Paulo Dybala, ktorý v 16. minúte otvoril skóre a ďalšie dva zásahy pridal z bieleho bodu. Juventus prehral v lige naposledy 19. novembra 2017 na ihrisku Sampdorie Janov 2:3. V boji o účasť v Lige majstrov zaváhal Inter Miláno. V zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom prehral na ihrisku FC Turín 0:1 a klesol až na piatu priečku. Nevyužil šancu dostať sa pred AS Rím, zaostáva za ním naďalej o jeden bod. Na tretie miesto o skóre pred AS poskočilo Lazio Rím vďaka víťazstvu 2:1 na ihrisku Udinese.