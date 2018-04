TASR

Dnes o 10:33 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Bratislave bude konferencia o živote bez odpadu

Uskutoční sa 5. mája v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave a je určená pre širokú verejnosť, samosprávy aj tvorcov legislatívy o odpadoch.

Na snímke nádoby na triedený odpad. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 9. apríla (TASR) - Prvá celodenná slovenská konferencia o živote bez odpadu chce Slovákov nasmerovať k zníženiu množstva vyprodukovaného odpadu a jeho lepšiemu zhodnocovaniu. Uskutoční sa 5. mája v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave a je určená pre širokú verejnosť, samosprávy aj tvorcov legislatívy o odpadoch.

"Možno si myslíte, že na to, aby ste dokázali zredukovať odpad, sa budete musieť obmedzovať, žiť v lese ako hipisák alebo si myslíte, že to bude stáť priveľa času a peňazí. Na podujatí Slovakia Going Zero Waste vyvrátime všetky mylné predstavy, ktoré možno o bezodpadovom živote máte," odkázala Slovákom Bea Johnson, autorka knihy Domácnosť bez odpadu a jedna z tvárí celosvetového hnutia Zero Waste.

Okrem nej na konferencii vystúpi 12 rečníkov v troch tematických blokoch - Bezodpadovosť v každodennom živote, Ako neplytvať jedlom a Cirkulárna ekonomika/Zero Waste v biznise. Počas prestávok medzi prednáškami na návštevníkov čaká množstvo aktivít, vrátane možnosti kompletných bezobalových nákupov a konzultačnej zóny, kde budú môcť prebrať s odborníkmi svoje otázky ohľadne bezodpadovosti na danú tému.