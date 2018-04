Dobré noviny

Dnes o 10:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Učiteľka skončila po 2 rokoch so školstvom: Pre rodičov má drsný, no jasný odkaz

Systém je postavený na hlavu. Hodnoty sa menia a odráža sa to žiaľ aj na výchove. O rozmaznaných deťoch a ich rodičoch by vedeli rozprávať najmä zúfalí učitelia.

Julie Marburgerová — Foto: Facebook/Julie Marburger

SALT LAKE CITY 9. apríla - Doba sa mení a tento fakt zasiahol aj školský systém. Lepšie povedané, vzťah učiteľ-žiak-rodič. Pred rokmi boli rodičia na strane učiteľa a svoju milovanú ratolesť si zastal len málokto. Keď dieťa donieslo domov zlé známky, bolo pokarhané. Dnes? Rodič po nazretí do žiackej knižky či na vysvedčenie zavíta do školy, nasmeruje si to k učiteľovi a to, čo nasleduje nie je jednoducho normálne. Vynadať učiteľovi za zlý prospech svojho rozmaznaného dieťaťa je dnes, žiaľ, bežná vec. Česť výnimkám, ktoré aj v tejto nenormálnej dobe stoja pevne nohami na zemi a hľadajú problém tam, kde naozaj je.

Niet sa čo čudovať, že sú učitelia deprimovaní a svoju prácu vykonávajú s nechuťou. Dôkazom je aj bývalá učiteľka Julie Marburgerová z Utahu. Podľa jej slov sú rodičia čoraz neúctivejší a ich „bezchybné“ detičky, stále drzejšie a horšie. Svojej práce sa práve kvôli tomuto vzdala. Podľa nej sa študenti o svoj prospech nezaujímajú, rodičia na správy od učiteľov nereagujú, a potom sa čudujú a obviňujú tých nesprávnych. „Teraz budem pravdepodobne čeliť otázkam, prečo ich dieťa zlyhalo. Takto to je na konci každého polroka,“ napísala vo svojej spovedi, ktorá sa okamžite stala na sociálnej sieti hitom. Uvedomuje si, že rodičia narozdiel od učiteľov so svojimi deťmi trávia len pár hodín denne. Po tom, ako sa dostala do konfliktu s jedným rodičom, neudržala sa položila otázku. „Žiadame veľa, ak chceme trochu zdvorilosti?“

— Foto: Facebook/Julie Marburger

— Foto: Facebook/Julie Marburger

— Foto: Facebook/Julie Marburger

— Foto: Facebook/Julie Marburger

— Foto: Facebook/Julie Marburger

— Foto: Facebook/Julie Marburger

— Foto: Facebook/Julie Marburger

Svojou ďalšou vetou upozorňovala aj na to, že by rodičia nemali svoje deti rozmaznávať. To je totiž fakt, ktorým rodičia kompenzujú nedostatok spoločne stráveného času s dieťaťom. Okrem zúfalých slov smerujúcich k dnešnej spoločnosti pripojila aj niekoľko fotografií, ktoré poukazujú na to, aký neporiadok dokážu milované ratolesti spôsobiť za dva dni. „Niekoľko vecí z triedy som zakúpila zo svojich vlastných prostriedkov, pretože na je jednoducho nebol rozpočet,“ vysvetlila. „Akákoľvek vášeň, ktorú som k tejto práci pociťovala, vyprchala,“ dodala na záver.