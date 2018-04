Dominika Dobrocká

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zlomila rekord, aj srdcia: Sedemročné dievčatko vystúpilo na Kilimandžáro, aby si pripomenulo mŕtveho otca

Sedemročné dievčatko sa svojím výstupom na najvyššiu horu Afriky zapísalo medzi svetových rekordérov. Cieľom však bolo krásne gesto.

— Foto: Hollie Kenney

KILIMANDŽÁRO 9. apríla - Neuveriteľný zážitok a sen iba sedemročnej Montannah Kenneyovej sa zapísal medzi svetové rekordy. Dievčatko sa odhodlalo spoločne so svojou mamičkou vyjsť na najvyššiu horu Afriky. Montannah a jej mamičke Hollie, ktorá je bývalou profesionálnou triatlonistkou, trval výstup k nebesiam od 10. marca do 16. marca. Cesta na vrchol Kilimandžáro bola ich snom už dávno, avšak podarilo sa im to zrealizovať až teraz. Plánovanie bolo veľmi rýchle. „Vedela som, že má v marci jarné prázdniny a celú cestu sme tak naplánovali za mesiac a pol,“ prezradila mama malej slečny pre média. Montannah sa tak stala najmladšou ženou, ktorá kedy vystúpila na najvyššiu africkú horu.

Foto: Hollie Kenney



Napriek časovej tiesni sa Hollie so svojou dcérkou zhodli na tom, že cestu chcú určite absolvovať. „Keď som si uvedomila, že môže ísť o svetový rekord a aký to bude pre Montannah zážitok, vedela som, že ideme,“ priznala Hollie. Obe sa na náročnú cestu museli pripraviť, a tak cez víkendy poctivo trénovali. Keď už nastal ten okamih a sedemročné dievčatko bolo postavené pred obrovskú výzvu, prekvapilo snáď všetkých. Aj napriek snehu a dažďu, ktorý ich trápil počas celej cesty, sa ani raz Montannah nesťažovala.

Foto: Hollie Kenney

Keď konečne dosiahli vrchol Kilimandžára, Montannah sa pozrela na oblohu, kde hľadala svojho otecka. Ten žiaľ zomrel týždeň pred dcérinými tretími narodeninami. Vďaka tomuto výstupu sa jej podarilo priblížiť sa k svojmu milovanému otcovi a bola veľmi šťastná. Podľa mamičky Hollie sa tento výlet nevyrovná žiadnej inej dovolenke a Montannah na tieto dni bude navždy spomínať s láskou. „Bol to pre ňu úžasný a nádherný zážitok, ktorý sa nedá ani vyčísliť. Je nezaplatiteľný,“ povedala Hollie.