TASR

Dnes o 08:58 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bayern oslavoval titul striedmo, kapitán Müller: Ešte sme hladní

Futbalisti Bayernu Mníchov v sobotu oslávili rekordný 28. nemecký titul, šiesty v sérii. Dominancia Bavorov je impozantná, päť kôl pred koncom majú na čele obrovský náskok dvadsať bodov.

Futbalisti Bayernu Mníchov oslavujú s maketou svoj 28. bundesligová titul po zápase 29. kola nemeckej bundesligy FC Augsburg – Bayer Mníchov 7. apríla 2018 v Mníchove. — Foto: TASR/AP

Mníchov 9. apríla (TASR) - Víťazné cigary, šampanské a pivo v kabíne a večera v luxusnej reštaurácii. Futbalisti Bayernu Mníchov v sobotu oslávili rekordný 28. nemecký titul, šiesty v jednej sérii. Dominancia Bavorov na domácej scéne je impozantná, päť kôl pred koncom majú na čele obrovský náskok dvadsať bodov. Oslavy však mali zatiaľ iba striedmy charakter, v hre sú totiž ešte dve sezónne trofeje - Liga majstrov a Nemecký pohár.

Bayern spečatil zisk titulu v sobotňajšom dueli 29. kola, keď vyhral na ihrisku Augsburgu hladko 4:1. "Nálada je výborná, v kabíne bolo pivo aj šampanské, ale sezóna beží ďalej. A ak sa bude dať, chceme v nej ešte niečo uchmatnúť. Preto sa hneď po krátkej oslave treba sústrediť na stredu, pretože chceme ísť jednoznačne do semifinále," vyhlásil šéf Bayernu Karl-Heinz Rummenigge s odkazom na domácu odvetu štvrťfinále Ligy majstrov. Nemecký šampión má vykročené medzi elitné kvarteto, prvý duel na pôde FC Sevilla vyhral 2:1.

Iba dvakrát v histórii Bundesligy získal Bayern titul skôr ako tentoraz - už po 29. kole. V sezóne 2013/14 to bolo v 27. kole a o rok skôr v 28. kole. Na trón ho priviedol kouč Jupp Heynckes, ktorý sa po nie príliš vydarenom vstupe do sezóny vrátil z "dôchodku" v úlohe záchrancu. Vo funkcii po septembrovej prehre 0:3 s Parížom SG v skupinovej fáze Ligy majstrov vystriedal Carla Ancelottiho. "Aj jemu patrí za toto vďaka a absolutórium si zaslúžia hráči, ktorí veľmi dobre zareagovali na trénerskú výmenu. Stať sa nemeckým majstrom je fantastický úspech, už ako hráč som to považoval za vrchol kariéry," vyhlásil Heynckes, ktorý sa vo veku 72 rokov stal najstarším trénerom s bundesligovým titulom. Viacnásobne už potvrdil, že po sezóne na lavičke Bayernu končí. Meno jeho nástupcu chcú funkcionári oznámiť už v apríli.

"Môj prvý titul som prežíval emocionálnejšie, na konci sezóny ale možno aj toto prekonám," povedal kapitán tímu Thomas Müller, ktorému domáci titul v tejto sezóne nestačí. Do zbierky by rád pridal aj ďalšiu trofej. "Ešte sme hladní a hlad je naozaj veľký..." Paralelu vidí s rokom 2013, keď Bayern rovnako pod vedením Heynckesa získal treble - titul, Nemecký pohár a Ligu majstrov: "Máme šancu zopakovať tento výnimočný úspech. Sme v skvelej forme a rovnaké je aj zloženie realizačného tímu."

Medzi legendy klubu s ôsmimi majstrovskými titulmi na konte sa zaradil francúzsky krídelník Franck Ribéry, ktorý pôsobí v Bayerne už od roku 2007. "Je to skvelý pocit," tešil sa z vyrovnania rekordného zápisu hráčov, akými v bavorskom klube boli Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm a Bastian Schweinsteiger. Ôsmy titul získal presne v deň svojich 35. narodenín, takže mal dvojnásobný dôvod na oslavy. Eufóriu ale tlmil: "Ešte bude na oslavy dosť času, teraz sa chceme koncentrovať na zvyšok sezóny. V hre je toho ešte dosť."