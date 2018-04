TASR

Do kampane Do práce na bicykli sa môžu zapojiť aj tímy na území Žiliny

Podľa primátora Žiliny Igora Chomu podporuje myšlienku projektu každoročne aj žilinský mestský úrad.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Žilina 9. apríla (TASR) – Do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli sa môžu zapojiť aj dvoj- až štvorčlenné tímy z rovnakej organizácie na území mesta Žilina, ktoré sa zaregistrujú do 5. mája. Podľa primátora Žiliny Igora Chomu podporuje myšlienku projektu každoročne aj žilinský mestský úrad.

"Robíme to, aby sme čo najviac popularizovali tento spôsob dopravy do zamestnania, najmä v jarných a letných mesiacoch. Pretože máme stále na pamäti, že chceme obmedzovať počet vozidiel v centre mesta. A že bicykel je pre obyvateľov stále zdravší ako autobus alebo auto. A v neposlednom rade si môžeme životné prostredie takýmto spôsobom len viac chrániť," povedal Choma.

Doplnil, že lokálnym koordinátorom súťaže za mesto Žilina je Ľuboš Slebodník. "Súťaž štartuje 1. mája 2018 a počas celého mesiaca budú súťažiaci dochádzať do práce na bicykli. Údaje o jazdách budú priebežne evidovať do systému. Po skončení sa údaje vyhodnotia a najlepší súťažiaci získajú ocenenia. Kampaň je v tomto roku rozšírená o viaceré inovácie. Najzaujímavejšou z nich je nový spôsob zaznamenávania jázd v podobe mobilnej aplikácie," podotkol žilinský primátor.