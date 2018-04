TASR

Dnes o 08:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Barcelona je opäť bližšie k titulu, vyrovnala bradatý ligový rekord

Ide o rekord španielskej ligy v počte zápasov bez prehry za sebou, momentálne ich majú Katalánci na konte 38.

Futbalista FC Barcelona Lionel Messi. — Foto: TASR/AP

Barcelona 9. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sú po víkende opäť bližšie k zisku španielskeho titulu. Po domácom triumfe nad CD Leganes 3:1 s hetrikom Lionela Messiho a remíze v madridskom derby majú na čele tabuľky už jedenásťbodový náskok pred Atleticom, do konca zostáva sedem kôl. Katalánci navyše vyrovnali "bradatý" rekord španielskej ligy v počte zápasov bez prehry za sebou, momentálne ich majú na konte 38.

Barcelona neprehrala v prebiehajúcom ligovom ročníku v 31 dueloch ani raz, ďalších sedem zápasov si zobrala so sebou z minulej sezóny. Vyrovnala tak historický zápis Realu Sociedad San Sebastian ešte zo sezóny 1979/1980. V lige už neprehrala rok, naposledy sa tak stalo ešte 8. apríla 2017 na štadióne La Rosaleda v Malage. "Toto je jeden z rekordov, ktorý má vysokú historickú hodnotu. Som nadšený, že sme ho dokázali vyrovnať. Až časom oceníme jeho dôležitosť. Vďaka patrí aj Luisovi Enriquemu, pod jeho taktovkou táto séria odštartovala," vyhlásil kouč Barcelony Ernesto Valverde.

V rekordnej sérii 38 duelov vyhrala Barcelona až 30, osem sa skončilo nerozhodne. Real Sociedad, v ktorého kádri vtedy pôsobili mená ako Arconada, Zamora, Satrustegui, Lopez Ufarte, či Pichi Alonso, dosiahol rovnaký zápis v období 29. apríla 1979 až 4. mája 1980. Katalánci môžu rekord prekonať už počas najbližšieho víkendu, keď doma neprehrajú s vo forme hrajúcou Valenciou. Tá je momentálne v tabuľke tretia a ťahá šnúru piatich ligových triumfov.

Hviezdou sobotňajšieho večera na Camp Nou bol Messi, ktorý víťazstvo domácich zariadil tromi gólmi. Po treťom sezónnom hetriku v najvyššej súťaži a 45. v kariére má na konte v sezóne spolu už 29 ligových zásahov a upevnil si post lídra tabuľky strelcov. Cristiano Ronaldo z Realu Madrid zaostáva o šesť gólov. Messi otvoril skóre v 27. minúte z priameho kopu, o päť minút neskôr pridal ďalší. V druhom polčase prílišné uspokojenie favorita využil na zníženie Nabil El Zhar, no Messi v závere spečatil triumf Barcelony. "Som rád, že sme pridali tretí gól, pretože keď vyhrávate iba o jeden, vždy sa môže čosi prihodiť. Bola by to zbytočná strata. Prvou chybou je, keď si o sebe začnete myslieť, že ste šampióni. Stále sme nič nevyhrali a musíme drieť ďalej," vyhlásil Valverde.

Barcelona pred odvetou štvrťfinále Ligy majstrov proti AS Rím (prvý zápas 4:1) šetrila Jordiho Albu i Andresa Iniestu, ktorí naskočili až ako striedajúci hráči. Do hry vôbec nezasiahli Sergio Busquets ani Samuel Umtiti.