TASR

Dnes o 08:05 Volejbalisti SR do 18 rokov prehrali s Francúzskom

Tretí duel v púchovskej II. skupine odohrajú zverenci Erika Gábora v pondelok o 17.30 proti Ukrajine.

Na snímke vľavo Michal Kilian (Slovensko) počas 13. majstrovstiev Európy vo volejbale hráčov do 18 rokov Francúzsko - Slovensko 8. apríla 2018 v Púchove. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Púchov 8. apríla (TASR) - Slovenskí volejbalovoví reprezentanti prehrali na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Púchove a v Zlíne aj svoj druhý duel. Po sobotňajšom neúspechu s Ruskom podľahli v nedeľu takisto v troch setoch Francúzsku. Tretí duel v púchovskej II. skupine odohrajú zverenci Erika Gábora v pondelok o 17.30 proti Ukrajine.

ME do 18 rokov, Púchov, II. skupina: Slovensko - Francúzsko 0:3 (-17, -21, -24) Rozhodovali: Buchar (ČR) a Till (Nem.), 350 divákov. SR: S. Porubský 2, Suchanič 10, Zeman 5, Vančo 9, Kilian 1, Š. Rzyman 5, liberá R. Vitko a Ružbaský (Štepánek 4, V. Rzyman 1, Krišák 1)

Slováci síce v úvode prehrávali 0:2, ale potom pridali a po ese Zemana a bloku Šimona Rzymana viedli 8:3. Francúzi však pri podaní univerzála Lawaniho znížili na 8:10 a o chvíľu bolo vyrovnané 11:11. Francúzi vytvárali tlak na podaní a postupne otočili skóre na 17:14 vo svoj prospech. Záver prvého setu patril volejbalistom z krajiny "galského kohúta", ktorí ho vyhrali 25:17.

Do druhého setu prišiel na smeč Štepánek namiesto Kiliana. Na prvom technickom timeoute mali mierne navrch Francúzi, ktorí viedli 8:6. Po dvoch útkoch Suchaniča však Slováci vyrovnali na 8:8. Francúzi však opäť vytiahli kvalitné podanie a vypracovali si náskok (12:9). Mladí slovenskí volejbalisti ale zabrali a znížili na rozdiel bodu - 14:15. Koncovka však bola znovu v rukách hostí, ktorí získali set v pomere 25:21 a viedli 2:0.

V treťom sete bol stav do polovice vyrovnaný, ale potom si vybudovali náskok Francúzi (16:13). Slováci sa však naštartovali, vyrovnali na 19:19 a po Zemanovom tvrdom útoku v koncovke viedli 22:21. Po Suchaničovom bode mali domáci reprezentanti tri setbaly za stavu 24:22, ale Francúzi záver otočili, set vyhrali 26:24 a celý duel 3:0.

Hlasy po zápase:

Erik Gábor, tréner SR: "Opakuje sa to, čo v prípravných zápasoch. Dokážeme hrať vyrovnanú partiu s každým, ale príde stav 18:18 a koncovku chlapci zatiaľ nezvládajú. Robia zbytočné chyby a to je náš problém. V prvom sete sme horšie zvládli prihrávku a nemohli sme hrať stredom. V ďalších setoch sme už s nimi držali krok, záver bol o jednej lopte, čo rozhodlo napokon celý zápas."

Matúš Suchanič, kapitán SR: "V prvom a druhom sete sme prestali hrať volejbal pri 16. bode. Je to náš problém, to isté sa stalo v sobotu s Ruskom. Myslím, že sme boli vyrovnaným súperom, ale Francúzi spravili menej chýb, boli viac agresívni v útoku a to asi rozhodlo."

Samuel Porubský, nahrávač SR: "V závere som mal prešľap, bola to chyba z nepozornosti. Stále však bol stav 24:24, čiže sme to ešte mohli vyhrať. Celý tretí set, ako aj tie predtým sme prehrali vlastnými chybami. Vieme hrať dobrý volejbal, ale ubíjajú nás chyby. Francúzi tlačili servisom, aj dobre prihrávali, to sú dve činnosti, ktoré nám chýbajú. Ťažko sa hrá so súperom, ktorý má zvládnutú obranu."