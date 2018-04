TASR

Dnes o 19:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní United oddialili oslavy City, Mourinho žiada viac rešpektu pre tím

City bude mať ďalšiu šancu na spečatenie zisku trofeje počas nasledujúceho víkendu.

Tréner Manchestru United Jose Mourinho (vľavo) a tréner Manchestru City Pep Guardiola, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Manchester 8. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru United predviedli v sobotňajšom mestskom derby parádny obrat, ktorým oddialili rivalovi City oslavy majstrovského titulu. Po cennom triumfe tréner "červených diablov" vyhlásil, že jeho mužstvo by si zaslúžilo viac rešpektu.

"Citizens" sa chystali v šlágri 33. kola Premier League oslavovať so svojimi priaznivcami titul a po prvom polčase, v ktorom skórovali Vincent Kompany a Ilkay Gündogan, boli k tomu skutočne blízko. Po zmene strán však "červení diabli" vyrovnali po dvoch zlepených zásahoch Paula Pogbu a v 69. minúte rozhodol o šťastnom víťazstve hostí Chris Smalling.

"Bolo dôležité, že moji hráči neprestávali veriť. Držali sme loptu na svojich kopačkách viac ako ktorýkoľvek iný tím, ktorý v tejto sezóne proti City nastúpil. Vysoko sme ich napádali a hrali sme tak, aby sme vybojovali dobrý výsledok," vyslovil sa Mourinho, podľa ktorého verejnosť jeho tím zbytočne podceňuje. "Myslím si, že sme lepší, než sa ľudia domnievajú. Hráči sú trochu lepší, i ja som trochu lepší," dodal portugalský kouč. Ten dokázal počas polčasovej prestávky poriadne nabudiť svoje mužstvo. "Tréner povedal, že predsa nebudeme za klaunov, ktorí sa prizerajú, ako sa súper raduje z titulu. Spamätali sme sa a zvíťazili," povedal autor víťazného gólu Smalling.

"V prvom polčase sme hrali výborne, vytvorili sme si množstvo šancí. Pre United je táto výhra samozrejme špeciálna, nás to mrzí," konštatoval tréner City Pep Guardiola. Sporný moment nastal desať minút pred koncom, keď po zákroku Ashleyho Younga na Sergia Agüera neodpískal rozhodca Martin Atkinson pokutový kop. "Nevidel som to. Až neskôr som počul, že sa penalta mala pískať," povedal Guardiola. "V druhom polčase sme mali skrátka lepšie brániť, ale futbal je futbal. Pre hráčov aj fanúšikov je to smutné, ale skúsime to zasa nabudúce," dodal.

City bude mať ďalšiu šancu na spečatenie zisku trofeje počas nasledujúceho víkendu. Zverenci Pepa Guardiolu disponujú na čele tabuľky komfortným 13-bodovým náskokom pred Manchestrom United a naďalej sú kandidáti číslo jeden na celkový triumf, pričom do konca ligovej sezóny zostáva už len šesť kôl. "Citizens" však majú za sebou nevydarený týždeň, v stredu prehrali hladko 0:3 na pôde FC Liverpool v prvom štvrťfinále Ligy majstrov.