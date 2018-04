TASR

Dnes o 19:32 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Vrbata ukončil kariéru, kvôli rodine sa vracia do Česka

Majster sveta z roku 2005 sa rozlúčil s aktívnou činnosťou víťazným domácim zápasom NHL v drese Floridy proti Buffalu (4:3).

Na archívnej snímke Radim Vrbata (17). — Foto: TASR/AP Photo

Sunrise 8. apríla (TASR) - Český hokejista Radim Vrbata ukončil vo veku 36 rokov profesionálnu hráčsku kriéru. Majster sveta z roku 2005 sa rozlúčil s aktívnou činnosťou víťazným domácim zápasom NHL v drese Floridy proti Buffalu (4:3). Panthers, ktorým tesne unikla účasť v play off, ešte čaká záverečné stretnutie základnej časti v noci na pondelok v Bostone.

Vrbata odohral posledný zápas po predchádzajúcich pätnástich, v ktorých sa nevošiel do zostavy "panterov". Počas prvej tretiny si užil potlesk postojačky od divákov v hale BB&T Center. Pre návrat do rodnej vlasti sa rozhodol aj kvôli rodine. "Dohodli sme sa tak už pred sezónou. Máme troch synov, pričom najstarší má deväť rokov, potrebuje späť do Česka vzhľadom na jazyk, školu a všetko ostatné," uviedol pre české médiá bývalý útočník Colorada, Caroliny, Chicaga, Phoenixu/Arizony, Tampy Bay a Vancouveru. S NHL sa rozlúčil po 1057 zápasoch základnej časti, v ktorých nazbieral 284 gólov a 339 asistencií, v 42 dueloch play off pridal 18 bodov (8+10).