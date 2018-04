TASR

Dnes o 19:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalisti Trenčína podľahli Dunajskej Strede

Zápas sa skončil 1:3.

Na archívnej snímke radosť hráčov Dunajskej Stredy. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trenčín 8. apríla (TASR) -

AS Trenčín - DAC Dunajská Streda 1:3 (0:1) Góly: 85. Čatakovič - 12. Davis, 51. Bayo, 76. Vida. Rozhodovali: Chmura – Voler, Štrbo, ŽK: Pambou Trenčín: Šemrinec – Čögley, Kleščík, Lawrence, Skovajsa (75. van Arnhem) – El Mahdioui – Gong, Paur, Ubbink (70. Sleegers), Azango – Mance (30. Čatakovič) DAC: Macej – Koštrna, Huk, Záhumenský – Rodolfo, Ljubičič, Pambou (77. Herc), Davis (58. Živkovič) – Pačinda (10. K. Vida), Kalmár, Bayo

Trenčania vstúpili do stretnutia aktívne. Už v 4. min Mance opečiatkoval brvno. Dostal sa aj k dorážke, no gól pre ofsajdovú pozíciu chorvátskeho zakončovateľa neplatil. O šesť minút neskôr sa v osobnom súboji zranil najlepší dunajskostredský zakončovateľ a s DAC to nevyzeralo ideálne. Lenže v 12. min sa k odrazenej lopte dostal Vida a z hranice veľkého vápna prekonal Šemrinca. Domáci zostali zaskočení. O šesť minút si za obranu nabehol Vida, ale jeho akciu zastavila zástavka asistenta rozhodcu. Po polhodine hry sa najlepší strelec zranil aj domácim a Manceho vystriedal Čatakovič. V prvej príležitosti napálil loptu do pripraveného Maceja. Záver úvodného dejstva síce patril Trenčínu, ale gólové šance neprichádzali.

Na začiatku druhého polčasu sa Dunajskej Strede podarilo pridať druhý gól. Vida poslal dobre center pre Baya, ktorý z ťažkej pozície namieril presne a bolo 0:2. Zverenci trénera Vladimíra Cifraniča boli síce aktívnejší, ale pozornú obranu DAC prekonávali ťažko. V 64. min rotovaná lopta smerovala pod brvno Macejovej brány, ale pozorný gólman bravúrnym zákrokom podržal svoj tím. S pribúdajúcim časom hrali Trenčania na väčšie riziko, čo sa im v 76. min vypomstilo. Pambou nacentroval, Bayo loptu prepustil Vidovi, ktorý ju usmernil za chrbát bezmocného Šemrinca. Päť minút pred koncom zápasu vysunul Sleegers Čatakoviča a ten aspoň znížil prehru na 1:3. Hostia po taktickom výkone brali z Trenčína všetky body.

Vladimír Cifranič, tréner AS Trenčín: "Nedokázali sme nadviazať na zápas so Žilinou. Dokázali nám hostia postrážiť hráčov, čím sme sa nevedeli presadzovať cez krídelné priestory. Mali sme dobré vstupy do prvého a druhého polčasu, mali sme aktivitu, no súper hneď pri prvej šanci v oboch polčasoch dokázal vsietiť gól. Bolo dva nula, išli sme do brejku na troch obrancov a tam sme opäť inkasovali. Bolo po zápase, no aj napriek tomu ďakujem hráčom, že sa naďalej snažili zmeniť priebeh hry aj keď sa im to v konečnom dôsledku nepodarilo."

Marco Rossi, tréner DAC: "Myslím si, že sme proti Trenčínu odohrali opäť veľmi náročný zápas. Náš súper má veľmi dobre organizované mužstvo, ktoré je veľmi silné v držaní lopty. Jeho hráči si dokážu nachádzať priestory, nabiehajú si a sú veľmi silní v súbojoch jeden na jedného. Práve kvôli týmto okolnostiam sme oproti jesennému prehranému duelu zvolili zmenu taktiky. Práve takticky sme odohrali dobrý zápas. Chýbalo nám jedine vzadu viac odvahy. V posledných pätnástich minútach sme sa zbytočne dostali pod tlak a aj sme inkasovali, keď sme Trenčín nechali držať loptu. S výsledkom som však spokojný a ďakujem hráčom aj fanúšikom. To, čo sme dokázali do tejto fázy, tak to od nás nikto nemohol čakať. Závery však môžeme robiť až po 32. kole."