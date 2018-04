Marián Balázs

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovenka bola letuškou, dnes navrhuje dizajny špičkových áut svetových značiek. Doma o nej takmer nevieme

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovenka bola letuškou, dnes navrhuje dizajny špičkových áut svetových značiek. Doma o nej takmer nevieme

BRATISLAVA 8. apríla - V zahraničí pôsobí veľa úspešných slovenských výskumníkov či pedagógov a iných úspešných ľudí, ktorí si vybudovali svoje meno, ale málokto vie, že v zahraničí máme aj veľmi úspešnú automobilovú dizajnérku. Volá sa Tamara Lesná a nedávno bola hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom.

Tamara vyštudovala vysokú školu výtvarných umení, odbor industriálny dizajn. Pracovala pre významnú taliansku dizajnovú značku Bertone a v súčasnosti pracuje pre najznámejšiu spoločnosť zameranú na automobilový dizajn Pininfarina. „Táto práca si skôr našla mňa, ako ja ju. Na škole sme mali aktivitu s Volkswagenom, ktorý podporoval školu a hľadal medzi študentmi talenty. Vďaka tomu som sa zúčastnila jedného projektu pre automobilku Bugatti a nejakým nedopatrením sa to podarilo vyhrať,“ povedala v relácii Tamara Lesná. Je to výnimočná a úspešná žena. Ako jedná z mála žien zaoberá sa dizajnom vozidiel.

Tamara tento projekt vyhrala a dostala stáž vo Volkswagene. Uvedomila si, že aj napriek tomu, že je žena dokáže navrhovať dizajny áut. Neskôr sa vďaka stáži dostala spolu s Volkswagenom na stáž do Ameriky. Zažiarila aj v tíme Volkswagen Concept Gti.

Foto: FB Tamara Lesná

Na chvíľu v oblakoch

Po ukončení vysokej školy sa rozhodla ísť na doktorandské štúdium. No nejako ju to zaviedlo k lietaniu a stala sa letuškou. „Doslova som si úplne uletela. Lietala som so spoločnosťou Iraqi Airways, bolo to v období keď tam končila vojna, okolo roku 2008. Bol to prvý let do Európy, leteli sme cez Atény do Štokholmu. Vojna iba končila, takže sme z lietadla často videli vybuchovať bomby,“ popísala svoje skúsenosti Tamara Lesná.

Napriek tomu, že pracovala ako letuška, kontakt s dizajnom nestratila. Snažila sa dokončiť dizertačnú prácu a v hlave rozmýšľala nad tým, že pôjde učiť dizajn do škôl, ale aj naďalej lietala. „Začalo ma baviť lietanie, bola som rada, že si môžem uletieť z normálneho života,“ povedala pre reláciu Križovatky. Jedného dňa sa však prechádzala po meste, kde bola pracovne. Ako sa tak prechádzala, zazvonil jej telefón. „Volal mi bývalý spolužiak, pýtal sa ma, ako sa mám a či nemám záujem pracovať v Pininfarine, že majú o mňa záujem. Vtedy mi skoro telefón vypadol z ruky,“ spomína Lesná. S leteckou spoločnosťou sa dohodla, že na rozlúčku odlieta ešte posledné linky do Talianska. Po pristátí v Taliansku v uniforme a s kufrom v ruke prišla priamo do Pininfariny.

Práve tam veľmi skoro pochopila, že automobil už čoskoro nebudeme vnímať ako prostriedok, ktorý má volant, a ktorý sa štartuje otočením kľúča. Aj tento segment totiž podľa nej ovládne digitalizácia a najmä generácia našich detí nebude chápať, prečo by mali nejaký objekt strčiť do nejakej diery a otočiť ho správnym smerom, aby auto dostali do pohybu. Doslova sa autá začnú z hľadiska ovládania omnoho viac podobať na akúsi mobilnú aplikáciu.

Foto: FB Tamara Lesná

Čína? Ako na inej planéte

Tamara v súčasnosti pracuje v Barcelone, ale pred časom sa musela pracovne spolu s kolegami presunúť do Číny. Dôvodom je, že podľa Lesnej v tejto krajine v súčasnosti pôsobí viac automobiliek, ako na celom ostatnom svete dohromady. „Mám pocit, ako keby som ešte v takomto svete či štáte nebola. Človek tam nenachádza prepojenie, keď som lietala, vedela som, že som v inej krajine, ale vedela som sa im prispôsobiť. V Číne som mala pocit, že som na inej planéte,“ spomína na život v Číne Tamara Lesná.

Lesná upozornila, že Číňania sa smejú vtedy, ak sa nám chce plakať a áno vraj nie je vždy áno. Tento kultúrny šok bol pre ňu ešte väčší, než v arabskom svete.

V pozitívnom zmysle dokáže nás Európanov šokovať ich stará kultúra. „Môj kolega mi raz povedal: Vedela si, že Čínsky múr nie je najväčšou stavbou na svete? Najväčšou stavbou je novodobý Čínsky múr tzv. bariéra internetu,“ spomína si Tamara narážajúc na prísnu cenzúru internetu v najľudnatejšej krajine sveta. Za pozitívny kultúrny šok tiež vníma, že Číňania sú podľa nej ľudia, pre ktorých sú myšlienky jednoduchého bytia a odkráčanie s pokorou viac ako hocičo iné. Na druhej strane sú to ľudia, s ktorými sa nemôžeme rozprávať na hocijakú tému. Akceptujú vašu otázku, ale človek musí akceptovať to, že na ňu možno neodpovedia. A to najmä ak ide napríklad o politické debaty.

Viac sa dozviete vo videorozhovore.