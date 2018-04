TASR

Dnes o 13:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najlepší Slovák na polmaratóne Hladík: Najťažší, aký som bežal

Veronika Zrastáková obhájila vlaňajšie prvenstvo, pričom si vytvorila osobný rekord.

Na snímke najlepší Slovák Marek Hladík v cieli polmaratónu počas 13. ročníka ČSOB Bratislava maratón. Bratislava, 8. apríla 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. apríla (TASR) - Víťazmi bratislavského polmaratónu sa v nedeľu stali Keňan Benard Koech a domáca Veronika Zrastáková. Preteky boli súčasťou podujatia ČSOB Bratislava Marathon 2018.

Kenský vytrvalec dosiahol čas 1:07:37 h, za ním skončil maďarský reprezentant György Horváth (+2:51 min) a na tretej priečke sa umiestnil domáci pretekár Marek Hladík so stratou +3:59 minúty. "Bol to najťažší polmaratón, aký som bežal. Strašný vietor, v tých uliciach sa stále točil. Na osobák to dnes nebolo, to som vedel už dopredu, počítal som tak do tretieho miesta a som rád, že sa mi to podarilo," povedal Hladík.

Zrastáková obhájila vlaňajšie prvenstvo, pričom si vytvorila osobný rekord 1:21:11 h. Na druhej pozícii finišovala Maďarka Nóra Szabóová (+3:27 min) a tretia bola ďalšia Slovenka Barbara Chrenková (+3:34 min). "Tentokrát to bolo ťažšie, pretože som bola celý týždeň chorá, netrénovala som a preležala som ho. Takže som rada, že som vyhrala a zabehla som osobák. Bežalo sa ťažko, hlavne tam, kde sa točil vietor a posledné kilometre hore na moste, kde som bola už sama. Bol to môj piaty polmaratón a na konte mám tri víťazstvá, dve tu a jedno v Košiciach," povedala Zrastáková.

Víťazom štafetových pretekov sa stal tím Adidas Runners Bratislava Speed Squad, ktorého členom bol aj slovenský reprezentant v behu na 800 a 1500 metrov Jozef Repčík.