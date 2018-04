TASR

Dnes o 12:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní DAVIS CUP: Hrbatého nadchol výkon Kližana proti Džumhurovi

Nový šéf slovenskej daviscupovej lavičky uviedol, že takéto kvalitné predstavenie v Národnom tenisovom centre už dlho nevidel.

Na snímke vľavo slovenský reprezentant Martin Kližan a vpravo nehrajúci kapitán Dominik Hrbatý v druhom zápase 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Bosna a Hercegovina 6. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. apríla (TASR) - Zápas tímových jednotiek Slovenska a Bosny a Hercegoviny medzi Martinom Kližanom a Damirom Džumhurom bol lahôdkou pre fanúšikov i pre Dominika Hrbatého. Nový šéf slovenskej daviscupovej lavičky sa dušoval, že takéto kvalitné predstavenie v Národnom tenisovom centre už dlho nevidel. Kližana, ktorého v uplynulých troch mesiacoch viedol ako osobný tréner, pochválil za dodržanie herného plánu.

"Maťo hral famózne, absolútne do bodky perfektne držal taktiku. Počúval moje rady a keď bolo treba, vedel nejaké veci zmeniť. Pre mňa ako trénera je to veľmi príjemná robota, ak môžem koučovať takéhoto hráča. Daviscupové duely bývajú jednou veľkou školou. Na individuálnych turnajoch je tenista na kurte sám. V bojoch o "šalátovú misu" mu je nápomocný tréner. Môže sa naučiť analyzovať jednotlivé situácie a reagovať na ne," povedal pre TASR Hrbatý.

O prípadnom predĺžení trénerskej spolupráce s Kližanom sa rozhodne v najbližších týždňoch. "V uplynulých dňoch na to nebol priestor, lebo sme sa naplno koncentrovali na súboj s Bosnou a Hercegovinou. Teraz pôjdem s rodinou do Ameriky. Potom si s Martinom sadneme a preberieme to. V zápase s Džumhurom potvrdil, že má veľký potenciál. V prípade úspešných výsledkov na antuke by sa do začiatku Roland Garros mohol vrátiť do elitnej svetovej stovky, kam určite patrí."