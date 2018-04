TASR

DAVIS CUP: Hrbatý po kapitánskom debute: Chalani držali spolu

Martin Kližan potvrdil stúpajúcu formu a získal dva body. Andrej Martin s Igorom Zelenayom však nezvládli štvorhru, ktorá bola jazýčkom na váhach.

Na snímke nehrajúci kapitán Slovenska Dominik Hrbatý v zápase dvojhry medzi Slovákom Martinom Kližanom a Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny v 2. kole 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Bosna a Hercegovina 7. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. apríla (TASR) - Premiéra vo funkcii daviscupového kapitána nedopadla podľa jeho predstáv. Zverenci Dominika Hrbatého prehrali s Bosnou a Hercegovinou 2:3 a v októbri sa budú zachraňovať v 1. skupine euro-africkej zóny. Finalista prestížnej súťaže z roku 2005 však ocenil výkony hráčov a vyzdvihol, že vytvorili súdržnú partiu, na ktorej sa dá stavať.

"Chalani mali na to, aby Bosniakov zdolali. Chýbala im jedna-dve loptičky. Žiaľ, neprevalilo sa to na našu stranu, aj taký je šport. V šatni som im však povedal, že môžu byť pyšní na to, čo všetko urobili pre úspešný výsledok. Ľudsky držali spolu, zmenili sa voči sebe, makali a podporovali jeden druhého. Dreli dva týždne. Toto je niečo, čo sa im v budúcnosti vráti. Aj ľudia na tribúnach cítili, že toto je tím, ktorému je pekné fandiť," uviedol Hrbatý.

Martin Kližan potvrdil stúpajúcu formu a získal dva body. Andrej Martin s Igorom Zelenayom však nezvládli štvorhru, ktorá bola jazýčkom na váhach. "Maťo Kližan ma najväčší potenciál. Renkingovo je na 130. mieste, ale reálne patrí oveľa vyššie. Jeho súčasné rebríčkove postavenie je ovplyvnené zranením. Ak bude pokračovať v tej ceste, ktorú má nastavenú, onedlho bude v prvej stovke či päťdesiatke. Pokiaľ ide o ďalších chalanov, s daviscupovým trénerom Tiborom Tóthom sme im ukázali, na čom všetkom by bolo treba popracovať a čo by bolo potrebné zmeniť. Keď vylepšia drobnosti, určite môžu ísť tenisovo výrazne nahor. Norbert Gombos či Jozef Kovalík majú úderovo na to, aby boli vo svetovom rebríčku na 80. či 60. mieste."

V októbri čaká Slovákov súboj o udržanie sa v druhej lige proti neúspešnému z duelu medzi Ruskom a Bieloruskom. "Určite pôjdem s chalanmi na turnaje trochu ich okukať a stráviť s nimi nejaký čas, aby sme si zvykli na seba. Prístup k reprezentácii, ktorý ukázali teraz, je investíciou do budúcnosti. Uvidíme, koho v októbri dostaneme, treba sa zachrániť. Myslím, že to budú Bielorusi, pretože Rusi sú herne i renkingovo niekde inde. Bielorusko však môže prekvapiť. Má hráčov, ktorí sú na rýchlych povrchoch nebezpeční a výborne podávajú."