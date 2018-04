TASR

Počas Národného behu Devín-Bratislava očakávajte dopravné obmedzenia

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 8. apríla (TASR) - Národný beh Devín Bratislava, ktorý sa uskutoční budúcu nedeľu (15.4.), prinesie do ulíc Bratislavy a Devína viacero dopravných obmedzení. Informovala o tom Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.

Od 8.00 h do prejazdu zberného autobusu (približne o 11.00 h) bude platiť zákaz vjazdu motorových vozidiel na Devínsku cestu, Kremeľskú ulicu a cestu Devínska Nová Ves - Devín. Neskôr, od 9.30 do 11.00 h, by sa mali bežci presunúť do obce Devín. Preto budú v tomto čase komunikácie v obci uzavreté.

Od 9.45 h do prejazdu zberného autobusu (asi 11.30 h) bude uzavretá Botanická ulica (úsek Riviéra – Nový most) v smere do centra a Nábrežie armádneho generála Ľ. Svobodu v smere do centra. Počas celého trvania behu, od 8.00 do 13.00 h, budú uzavreté Rázusovo a Vajanského nábrežie (úsek Nový most – Šafárikovo námestie) aj Mostová ulica.