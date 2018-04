Slovenská devätnástka prehrala v Hodoníne s Fínskom

Hodonín 7. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 19 rokov prehrala v druhom zápase na Turnaji 4 krajín v Hodoníne s Fínskom 2:4. Zverenci trénera Ernesta Bokroša nastúpia v nedeľu vo svojom záverečnom vystúpení proti najväčšiemu favoritovi turnaja Rusku.

Turnaj 4 krajín hráčov do 19 rokov, Hodonín

Fínsko - Slovensko 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

Góly: 2. Laaksonen (Ylönen, Ikonen), 26. Maansaari (Liuksiala, Nikkilä), 31. Nikkilä (Puustinen, Luhanka), 33. Parkkari – 45. Juščák (Nahálka, Magdolen), 50. Lunter (Mriglot, Giertl). Rozhodcovia: Mrkva, Fiala – Ganger, Gančarčík, vylúčení: 6:7, presilovky 2:0, oslabenia: 0:0

zostava SR: Sklenar (od polovice druhej tretiny Hlavaj) – Maňák, Jakab, Kupec, Nahálka, Brincko, Palacko, Boldižar, Gregor – Pavlík, Gergel, Juščák, Kalousek, Baláž, Mriglot, Magdolen, Regenda, Kover, Giertl, Lunter, Zahradnik

hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Ernest Bokroš, tréner SR: "Dnes sme do zápasu nevstúpili dobre, Fíni potrestali hneď naše prvé vylúčenie a už v druhej minúte viedli. Chlapcov sme pred zápasom upozorňovali, že musíme byť veľmi disciplinovaní, keďže Fíni majú výborné presilovky. Napriek tomu sme boli veľmi nedisciplinovaní, v prvej tretine sme mali až troch vylúčených a v druhej ďalších dvoch, a zbytočne sme posadili fínsky tím takpovediac na koňa. V druhej tretine sa Fíni dostali už do vedenia 4:0, vtedy sme vymenili brankára Sklenára a poslali sme do hry Sama Hlavaja. Ten potom zatiahol roletu a nedostal ani jeden gól. V tretej tretine sa nám podarilo skorigovať, hrali sme uvoľnenejšie a dokázali sme Fínov dostať pod tlak, z čoho pramenilo aj niekoľko fínskych vylúčení. S touto časťou zápasu môžeme byť spokojní. Mrzia ma však naše zbytočné vylúčenia v prvých dvoch tretinách, ktoré nás pripravili o lepší výsledok."