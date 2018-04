TASR

Dnes o 10:56 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní TIPSPORT LIGA: Hokejisti Zvolena podľahli Dukle Trenčín

Pozrite si aktuálne výsledky.

Na snímke zľava Tim Coffman (Zvolen) a Peter Frühauf (Trenčín) v piatom zápase semifinále playoff Tipsport Ligy v hokeji HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín 7. apríla 2018 vo Zvolene. — Foto: TASR/Branislav Račko

Zvolen 7. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen prehrali v piatom semifinále Kaufland play off Tipsport ligy s Duklou Trenčín 2:3 a v sérii prehrávajú na zápasy 2:3. O svojom postupe do finále môžu Trenčania rozhodnúť v pondelok od 18.00 na domácom ľade.

HKM Zvolen - Dukla Trenčín 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Góly: 9. Török (Fekiač), 23. Steen (Kelemen, Ťavoda) - 30. Radivojevič (Ölvecký), 49. Hossa (Sádecký), 51. Sojčík. Rozhodovali Snášel, Lauff - Stanzel, M. Smrek, vylúčení 8:9, presilovky 0:0, v oslabení 0:1, zmeny: 21. bez Starostu (Trenčín), 4588 divákov. Stav série 2:3. zostavy: HKM Zvolen: MacIntyre - Bokroš, Kováčik, Zeleňák, Hraško, Ulrych, Ťavoda, Dubeň - Šišovský, Kytnár, Michal Chovan - Coffman, Špirko, Obdržálek - Matis, Steen, Kelemen - Török, V. Fekiač, Ďaloga Dukla Trenčín: Valent - Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík, Bezúch - Radivojevič, Ölvecký, Sojčík - Gašparovič, Sádecký, Hossa - Varga, Dlouhý, Mikula - D. Hudec, Švec, Deveaux

V úvodnej tretine sa zrodilo viacero príležitostí na oboch stranách, no do gólu vyústila len jediná. Bolo to v podstate dielo náhody, no keby nenabral Török dosť odvahy a z uhla nevystrelil, tak by v 9. min nepadol. Brankár Valent sa čudoval, ako mu mohol popod pazuchu prepadnúť do siete, šťastný strelec sa zasa radoval, že otvoril skóre. Už v 1. min sa Radivojevič pretlačil k zakončeniu, podobných streleckých príležitostí i viac nebezpečnejších však mali aktívnejší domáci. V 7. min Kytnár mieril ponad bránku, zaujala aj strela Fekiača, ktorá predchádzala jedinému gólu v 1. tretine. V 12. min prenikol nádejne Zeleňák a len potvrdil, že Trenčania v obrane mali priveľa otvorených okienok. Dokonca ich Zvolenčania vyzvŕtali aj v oslabení a nechýbalo veľa, aby Coffman a Špirko v 17. min navýšili skóre. Brankár MacIntyre v domácej bránke nemal toľko zásahov ako jeho náprotivok a ak puk pred neho prenikol, tak zasiahol spoľahlivo, v 15. min po strele Hudeca a dvakrát pri Ölveckého pokuse v presilovke.

Druhú tretinu začali hostia s presilovkou, no v 22. min ich mohol Coffman v prečíslení dokonale potrestať. Čo sa nestalo, to sa Zvolenčanom podarilo v ďalšom prečíslení Steenovi. Namiesto prihrávky na Kytnára si zvolil v 23. min strelu a urobil dobre, Valenta prekonal druhýkrát. V 26. min Mikula konečne naznačil, že by chceli Trenčania niečo s nepriaznivým stavom urobiť, často sa však dostávali pri rýchlych protiútokoch súpera do problémov a aj ich presilovky vyznievali strelecky dosť úboho. V 30. min ich postavil na nohy Radivojevič, po vyhratom buly Ölveckého okamžite vypálil a znížil na rozdiel gólu. Zeleňák v šanci mohol naň v 34. min aj odpovedať, nebyť skvelého zákroku Valenta. Ten sa vyznamenal aj pri šanci Chovana v presilovke v 37. min, následne Bokroš bránku netrafil. Trenčania si situáciu skomplikovali ďalším vylúčením a sami sa ubrali o väčší ofenzívny tlak.

Tretiu tretinu poznačila snaha hostí streliť vyrovnávajúci gól, no keby Steen nespálil v 45. min obrovskú šancu, keď netrafil prázdnu bránku, už by to mali nesmierne ťažké. V 49. min sa zrovnať skóre podarilo Hossovi po obkrúžení bránky a o pár sekúnd neskôr mal blízko k ďalšiemu gólu Varga. Streliť sa ho podarilo v 51. min Sojčíkovi dokonca v oslabení, keď po chybe domácich s prehľadom premenil samostatný nájazd a postaral sa o dokonalý obrat. V samom závere si ešte Zvolenčania zahrali bez brankára 81 sekúnd, no márne. Na konci sa ešte strhla bitka, po ktorej rozhodca udeľoval ďalšie tresty.