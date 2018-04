TASR

Zuzulovej rozlúčka: Svetové publikum, dojatí prezident i otec

Charizmu priekopníčky úspechov slovenského zjazdového lyžovania si prišli uctiť aj predstavitelia štátu.

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez - Zuzulová počas jej rozlúčky s kariérou. Jasná, 7. apríla 2018. — Foto: TASR - Branislav Račko

Jasná 7. apríla (TASR) - Pred takou kopou zvedavcov, divákov a priaznivcov Veronika Velez-Zuzulová neabsolvovala ani viaceré podujatia Svetového pohára. Najlepšie na tom je, že tie odhadom tri tisícky pri jej sobotňajšej rozlúčke v Jasnej boli len jej priaznivci. To, že nejakých pár stovák z nich vygenerovala manažérska a sponzorská sféra, to len podčiarklo fakt, že na Priehybe sa lúčila veľká lyžiarka. Pravá šampiónka, ktorá do fanúšikovskej verejnosti rozsiala silné povedomie o lyžovaní, predovšetkým o slalome. "Bolo tu viac ľudí, ako napríklad na ktorýchkoľvek pretekoch v Amerike. Veľmi si vážim tú podporu a všetkým veľmi pekne ďakujem," zdôraznila pre TASR.

Charizmu priekopníčky úspechov slovenského zjazdového lyžovania si prišli uctiť aj predstavitelia štátu. Paralelný slalom s ňou absolvoval minister obrany Peter Gajdoš. Pôvodne si mal dať jazdu aj prezident krajiny Andrej Kiska, ale neumožnila mu to zdravotná indispozícia. "A keď vidím teraz ten svah a tie bránky, možno je aj dobre, že nemôžem ísť. Ale som rád, že som mohol prísť pozdraviť veľkú osobnosť a športovkyňu, Veronika je vzorom pre naše deti a mládež," odznelo v krátkom prejave hlavy štátu.

Dojímavé to bolo od začiatku, lebo prvý "súper" nastúpil proti Veronike vo veku 93 rokov. Oto Krajňák, dávny vrcholový pretekár, ktorý ako veterán súťažne lyžuje dodnes. Akcia gradovala duelmi s Petrou Vlhovou a s Romainom Velezom, samozrejme aj tie, hoci v značnom tempe, na exhibičnej úrovni. Teda do jázd sa zapracovali kolegiálne a manželské dohody. No a na záver boli aj slzy, trochu nečakané. V očiach ich mal Timotej Zuzula, "producent" úspešnej pretekárskej značky Zuzu. Divákom sa ospravedlnil: "Chcel som si vychutnať túto symbolickú jazdu a zároveň ju zvečniť na svahu, tak som ju filmoval. Pred poslednou bránkou som zastavil a poslednú bránku som si zobral na pamiatku."

Ukoristený predmet bude Zuzulovi pripomínať jeho dcéru ako slalomárku, ktorej sa ako multifunkčný sprievodca, no predovšetkým ako tréner venoval takmer tri desaťročia. Veronike Velez-Zuzulovej, ktorá sa lúči v pozícii špičkovej svetovej športovkyne a najúspešnejšej slovenskej lyžiarky.

Tlačovky už s iným štatútom, chystá sa akadémia

Veronika Velez-Zuzulová prišla na sobotňajšiu tlačovú konferenciu v Jasnej žiariaca a tým pádom vyrovnaná. S tým, že toto by síce nemala byť jej posledná "tlačovka" života, ale zaiste je to bodka za štatútom (úspešná) lyžiarska reprezentantka.

Odteraz už bude len bývalá a s inou funkčnou pozíciou. Možno v akadémii lyžovania, ktorú chystajú spolu s otcom Timotejom Zuzulom: "Verím, že sa v tom nájdeme a najmä môžeme urobiť niečo užitočné, verím, že za podpory kompetentných sa nám to podarí. Predstavujem si to tak, že ocino by bol hlavný tréner a ja by som odovzdávala pretekárske skúsenosti. Tatino bol môj tréner a je najlepší. Podrobnosti nechceme predčasne rozvíjať. V každom prípade si myslím, že by bolo dobré, keby sme mohli pokračovať, bol to taký náš sen, keďže doteraz spolupráca výborne fungovala. Myslím, že by sme mohli pomôcť slovenskému lyžovaniu."

Po zaujímavom odpichu mediálnej akcie došlo aj na malé a bezprostredné retro. Veroniku čakala ešte veľká súkromná párty na Bielej púti a za sebou mala už riadnu zaberačku. Už len kuriózny spôsobom prepravy na štarty jázd exhibičného paralelného slalomu riadne vyčerpával a proti najťažším "súperom" na záver nastupovala s potom na čele. Hore ju po každom dueli popri trati vytiahol skúter na štýl vodného lyžovania. "Najviac som si do tela dala v súboji s mojím manželom. Bolo vpred jasné, že to bude v podstate jediná jazda naplno. Tie jazdy ináč išli jedna za druhou, ale bola som na to nachystaná a dopadlo to dobre. Vychutnala som si to aj s výbornou atmosférou," konštatovala Velez-Zuzulová.

Ako už viackrát po oznámení konca súťažnej kariéry naznačila, s lyžovaním sa nelúči: "Možno už nebudem lyžovať tak veľa a najmä odpadnú tie veci okolo pretekania. Ale lyžovanie zostáva veľkou súčasťou môjho života."

S jej milovaným odvetvím súvisí aj projekt, ktorý by mal byť zaujímavý podobne ako jej obdivuhodná športová kariéra. A to už zanedlho, lebo Veronika prekvapila informáciou, že s akadémiou vo formáte kempov by chcela začať už teraz v máji.