DAVIS CUP: Slovensko získalo vyrovnávajúci bod, Kližan zdolal Džumhura

Na snímke slovenský reprezentant Martin Kližan sa raduje z víťazstva 6:3, 7:6 vo dvojhre proti Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny v 2. kole 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Bosna a Hercegovina 7. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slovenskí tenisti hrajú v stretnutí 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára s Bosnou a Hercegovinou 2:2. O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžil Martin Kližan, ktorý v dueli tímových jednotiek vo veľmi kvalitnom zápase zdolal Damira Džumhura 6:3, 7:6 (3). O všetkom tak rozhodne až záverečná dvojhra, ktorá určí postupujúceho do septembrovej baráže o svetovú skupinu.

Kližan hneď v úvodnom geme stratil servis a Džumhur sa po potvrdení brejku ujal vedenie 2:0. V ďalších minútach však slovenský reprezentant začal predvádzať skvelý tenis, získal päť gemov v rade a prvý set sa stal jeho korisťou. Kližan hral variabilne, striedal razantné údery s technickými a Džumhura privádzal do zúfalstva precíznymi stopbalmi.

Na začiatku druhého dejstva sa prezentoval plejádou víťazných forhendov a rýchlo odskočil Džumhurovi na 2:0. Bosniak, ktorý je vo svetovom rebríčku ATP na 32. mieste, však nezložil zbrane. Vo štvrtom geme síce nevyužil brejkbal na 2:2, no v ôsmej hre zobral Kližanovi servis a vyrovnal na 4:4. Za stavu 5:5 Kližan po excelentnom obhodení z ťažkej pozície Džumhura brejkol a išiel podávať na víťazstvo v zápase, no šancu nevyužil a prišiel na rad tajbrejk. V ňom dominoval Kližan, ktorý dovolil uhrať Džumhurovi iba tri loptičky. Aj s prispením pásky premenil v poradí tretí mečbal.

Kližan, ktorý je v rebríčku takmer o 100 priečok nižšie ako Džumhur, mal po zisku mimoriadne cenného skalpu veľkú radosť. "Bol to skvelý zápas. Diváci boli dnes neuveriteľní a vytvorili fantastickú atmosféru, klobúk dolu pred nimi. V dôležitých momentoch ma vždy dokázali vyburcovať. V zápase bolo množstvo super výmen i sporných momentov. Dôležité bolo, že som si dokázal zachovať chladnú hlavu a byť koncentrovaný od začiatku do konca. Veľkú zásluhu má na tom Domino Hrbatý. Som veľmi rád, že som Džumhura po druhý raz zdolal, navyše v takomto dôležitom súboji. Dúfam, že to dotiahneme do víťazného konca," uviedol v prvej reakcii pre RTVS.