TASR

Bayern Mníchov získal šiesty nemecký titul za sebou

Hoci bol jednoznačným favoritom stretnutia Bayern, do vedenia išli domáci.

Hráči Bayernu Mníchov, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Mníchov 7. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov získali šiesty bundesligový titul v sérii. V sobotňajšom dueli 29. kola vyhrali na ihrisku Augsburgu hladko 4:1 a päť kôl pred koncom majú na čele nedostihnuteľný 20-bodový náskok pred Schalke 04. Pre Bayern je to rekordný 28. nemecký primát v histórii.

Hoci bol jednoznačným favoritom stretnutia Bayern, do vedenia išli domáci, keď Boatengovi, ktorý dlho váhal s rozohrávkou, vypichol loptu Sergio Cordova. Jeho strelu brankár ešte dokázal vyraziť, no len do dobiehajúceho Niklasa Süleho, od ktorého sa lopta odrazila do siete. V 32. minúte vyrovnal na 1:1 hlavičkou Francúz Tolisso, ktorý sa ocitol úplne sám pre bránkou domácich. K titulu priblížil Bayern gólom na 2:1 James Rodriguez, keď v 38 minúte zužitkoval pätičku Bernata po krásnej tímovej akcií. Na 3:1 zvýšil v 62. minúte Holanďan Arjen Robben a titul Bavorom definitívne poistil gólom na 4:1 v 87. minúte útočník Sandro Wagner.

Kormidelník Bayernu Jupp Heynckes po zisku titulu nezabudol na svojho predchodcu Carla Ancelottiho, ktorého vystriedal vo funkcii po septembrovej prehre 0:3 s Parížom SG v skupinovej fáze Ligy majstrov. "Chcem mu poslať srdečný odkaz do Talianska. Je to skvelý tréner," povedal Heynckes. "Absolutórium patrí aj hráčom, ktorí veľmi dobre zareagovali na túto trénerskú výmenu. Stať sa nemeckým majstrom je fantastický úspech."

Útočník Thomas Müller vidí paralely s rokom 2013, keď Bayern získal treble - titul, Nemecký pohár a vyhral Ligu majstrov. "Máme šancu zopakovať tento výnimočný úspech. Sme v skvelej forme, rovnaké je zloženie realizačného tímu a my hráči cítime taký istý veľký hlad po víťazstvách."

V zápase tímov zo stredu tabuľky medzi Borussiou Mönchengladbach a Herthou Berlín videli diváci víťazstvo domáceho tímu, ktorý dokázal otočiť nepriaznivý stav vďaka dvom gólom Thorgana Hazarda na 2:1. Zo Slovákov zasiahol do zápasu len Ondrej Duda, ktorý v 81. minúte vystriedal Čecha Václava Daridu.

Wolfsburg si pripísal dôležité tri body v boji o záchranu, keď dokázal zvíťaziť 2:0 na ihrisku Freiburgu. Mainz získal jeden bod v zápase s Kolínom a po remíze 1:1 zostávajú oba tímy na zostupových priečkach.

Posledný Hamburg zdolal doma druhé Schalke 3:2, keď o cennom triumfe rozhodol v 84. minúte Aaron Hunt.

Bundesliga – 29. kolo: Augsburg – Bayern Mníchov 1:4 (1:2) Góly: 18. Süle (vlastný) – 32. Tolisso, 38. Rodriguez, 62. Robben, 87. Wagner SC Freiburg – VfL Wolfsburg 0:2 (0:1) Góly: 2. a 83. Didavi 1. FC Kolín – Mainz 1:1 (1:0) Góly: 8. Hector – 50. De Blasis, ČK 90.+3 Donati (Mainz) Borussia Mönchengladbach – Hertha Berlín 2:1 (0:1) Góly: 75. a 78. Hazard (druhý z 11 m) - 40. Kalou /L. Bénes na lavičke – O. Duda hral od 81. min, P. Pekarík na lavičke/ Hamburger SV – FC Schalke 04 3:2 (1:1) Góly: 18. Kostič, 52. Holtby, 84. Hunt – 10. Naldo, 64. Burgstaller