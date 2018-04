TASR

Dnes o 10:55 čítanie na 13 minút 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: Spartak Trnava zdolal Slovan Bratislava

Pozrite si aktuálne výsledky.

Na snímke vpravo hráč Spartaka Marvin Egho a hráč Slovana Kenan Bajrič v zápase 4. kola nadstavbovej skupiny Fortuna ligy o titul FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava v Trnave v sobotu 7. apríla 2018. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 7. apríla (TASR) - V sobotnom šlágri 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul zvíťazili futbalisti Spartaka Trnava nad Slovanom Bratislava 1:0. Najslávnejšie slovenské derby rozhodol Reagy Ofosu gólom v 56. minúte. Spartak zvýšil náskok na čele tabuľky pred tradičným rivalom na desať bodov, do konca sezóny zostáva šesť kôl. Trnava sa priblížila k zisku prvého titulu v novodobej histórii najvyššej slovenskej súťaže, predtým naposledy vyhrala federálnu ligu v roku 1973.

sumár - 4. kolo nadstavby FL - skupina o titul: FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0) Gól: 56. Ofosu. Rozhodovali: Očenáš - Hancko, D. Hrčka, ŽK: Čivič, Godál, Čanturišvili, Egho - De Kamps, Holman, Božikov, ČK: 32. Čavrič (Slovan), 13.123 divákov. Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík (84. Oravec), Godál, Čivič (69. Janso) - Sloboda, Greššák (21. Ofosu) - Jirka, Pekár, Čanturišvili - Egho Slovan: Šulla - Sekulič, Bajrič, Božikov, Rundič (76. Nono) - De Kamps (68. Vittek) - Čavrič, Holman (82. Hološko), Rabiu, Moha - Šporar

Po stredajšej remíze 1:1 v prvom semifinálovom stretnutí Slovnaft Cupu na bratislavských Pasienkoch na seba obaja tradiční rivali narazili opäť, tentoraz ich čakal boj o dôležité ligové body v "malom Ríme". Rekordná, vyše 13-tisícová divácka návšteva, bola od úvodných minút svedkom taktickej bitky prvých dvoch mužstiev tabuľky. Prvú pološancu mali v 8. minúte "belasí", Moha si naviedol loptu z krídla pred šestnástku, ale jeho pokus Hladík zblokoval na roh. Spartak v 21. minúte prišiel o kapitána Greššáka, ktorý pre problémy s kolenom prepustil miesto na trávniku neskoršiemu žolíkovi Ofosuovi. Hostia pôsobili po kombinačnej stránke o čosi živšie, ale chýbala im presná finálna prihrávka a od 32. minúty aj Čavrič, ktorý za oplácanie Čanturišviliho zákroku dostal od rozhodcu Očenáša červenú kartu a príliš skoro oslabil svoj tím. Slovanisti sa v 37. minúte dožadovali odpískania jedenástky po údajnej ruke Godála, arbiter však správne nechal pokračovať v hre. Trnava si v prvom dejstve napriek početnej výhode nevytvorila ani jednu príležitosť a mužstvá sa do kabín rozišli za bezgólového stavu.

V 50. minúte sa rútil do šance Egho, ale útočníka Spartaka v poslednej chvíli odzbrojil Bajrič. Domácim sa konečne darilo dostať obranu súpera pod tlak a v 56. minúte aj otvoriť skóre. Ofosu šikovne prešiel cez troch hráčov a prízemnou strelou k ľavej žrdi prekonal bezmocného Šullu - 1:0. V 60. minúte mohol zdvojnásobiť náskok "andelov" Čanturišvili, ktorý si zasekol Rabiua, ale z desiatich metrov vypálil nad bránu. V 66. minúte Šulla podržal svoj tím po strele Pekára, ktorý ľahko prenikol stredom hosťujúcej obrany. Gólom sa neskončila ani krížna strela Egha a ani ďalšie sľubné brejkové situácie Spartaka vrátane sóla Čanturišviliho na prázdnu bránu v nadstavenom čase. Slovanu nemalo z čoho gólovo zapršať, v útoku pôsobil neškodným dojmom a po prehre na pôde lídra prišiel o reálnu možnosť zamotať boj o titul.

Nikon El Maestro, asistent trénera Spartaka Trnava: "Dopadlo to podľa našich predstáv. Je neskutočné, čo dnes naši hráči dokázali. Sme mužstvo, ktoré žije emóciami a víťazstvo nad Slovanom je veľká vec pre trnavský futbal. Viacerí hráči zo základu dohrávali v kŕčoch a so sebazaprením, ale naša lavička ukázala, že má takú istú kvalitu. Nepovedal by som, že je o titule rozhodnuté. Máme veľkú šancu, ale do konca sezóny nás čaká šesť veľkých zápasov, hrá sa ešte o osemnásť bodov." Martin Ševela, tréner Slovana Bratislava: "Mrzí nás, že sme prehrali. Do vylúčenia sme hrali futbal, na ktorý sa dalo pozerať. S desiatimi hráčmi už to bolo ťažšie, červená karta Čavriča ovplyvnila zápas. Mal to ustáť, aj keď si nie som istý, či ho Čanturišvili predtým neopľul. Chceli sme vyhrať, ale neustrážili sme jednu individuálnu akciu súpera. Náskok Trnavy je strašne veľký, teoretickú šancu bojovať o titul ešte máme, ale podľa mňa si to už Spartak uhrá. Hralo sa pred peknou kulisou na krásnom štadióne, takýmto smerom by sa mal uberať slovenský futbal."

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 1:2

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 1:2 (1:1) Góly: 42. Gešnábel - 37., 90 + Mráz. Rozhodovali: Sedlák - Somoláni, Poláček, ŽK: Káčer (Žilina), 1676 divákov Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Jonec, Pikk – Qose – Daniel, Kostadinov, Gál-Andrezly (60. B. Ľupták) – Gečnábel (73. Čapek), Gerec (65. Haskič) Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša, Králik, Holúbek – Pečovský (30. Jánošík, 79. Bichakhchyan) – Káčer, Diaz, Škvarka, Mihálik (87. Balaj) – Mráz

Pod Čebraťom sa zásluhou oboch tímov hral kvalitný futbal, ktorý mal aj dobré tempo. S väčšou gurážou do severoslovenského derby vstúpili domáci futbalisti. V 6. min Daniel za obranu Žiliny presným pasom poslal Gereca, ten si príliš loptu podkopol a stroskotal na vybiehajúcom Volešákovi. V 20. min Daniel rohový kop posadil na hlavu Gešnábelovi, ten zblízka minul bránu. Vzápätí Daniel krížnou strelou testoval Volešáka. V 28. min priamy kop z pravej strany zatočil „do ohňa“ a hlavičku J. Masla, ktorá možno by skončila v sieti, nešťastne nad vytesnal jeho bratranec P. Maslo. V 34. min prvý raz pohrozili hostia, Mrázovu hlavičku efektným zákrokom vyriešil Macík. O tri minúty už „šošoni“ udreli - po pravej strane prenikol Chvátal a nekrytý Mráz presne trafil ľavý dolný kút brány Liptákov. V 39. min sa Mihálik sám ocitol pred domácim gólmanom a neuveriteľne zavraždil tutovú príležitosť. V 42. min Ruža zareagovala vyrovnávajúcim gólom, po akcii agilného Daniela, sa Gešnábel krížnou strelou prvý raz presadil v liptovskom drese.

Po zmene trán sa hralo hore-dole. V 54. min po peknej kombinačnej akcii Žiliny mal gól na kopačke Škvarka, no z minisúboja vyšiel so štítom šťastnejší Macík. V 68. min po rýchlom zbehnutí Daniela bol v šanci striedajúci Haskič, ale Volešáka neprekonal. V 82. min Čapek vyhral súboj s Diazom, ale krížnou ranou minul cieľ. V 89. min Balaj v stopercentnej pozícii neprekonal Macíka, ktorá vytiahol super zákrok. V nadstavenom čase potrestal fatálnu chybu brankára Macíka, ktorý za seba vyboxoval loptu, Mráz.

Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Zápas vo vysokom tempe, dostatočne súbojový a s množstvom šancí. Tak ako súper výsledok zlomil vo svoj prospech, mohli sme aj my. Bohužiaľ toho záveru, sú však aj také momenty. Aj z našej strany stretnutie malo veľmi slušnú kvalitu. Škoda, že v prvom polčase sme sa nedostali do vedenia. Hrali sme proti majstrovi. Oba tímy išli za víťazstvom.“ Adrián Guľa, tréenr Žiliny: „Dobrý, dramatický zápas a pochopiteľne veľmi cenné víťazstvo v nadstavenom čase. O to je tá emócia väčšia. Náš výkon nebol optimálny, hrali sme pomaly, ten koncept, o ktorý sme sa snažili, bol nefunkčný. Reagovali sme striedaním. Od stavu 0:1 bol súper v prvom polčase lepší. Druhá polovica bola odlišná, ukázali sme inú tvár a kombinačnejší futbal Zápas sa lámal vo chvíľach, keď my sme mali tutovku, vzápätí domáci Čapek, Balaj išiel sám na bránu... Nakoniec sa šťastíčko priklonilo ku chlapcom. Mám pocit, že za tým išli a chceli stretnutie zlomiť k víťazstvu.“

o udržanie

1. FC Tatran Prešov - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0

1. FC Tatran Prešov - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0) Gól: 87. Gatarič. Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Micherda, Leško, Streňo - Horník, Ewerton, ČK: 76. Pleva (po 2. ŽK), 167 divákov. zostavy a striedania: 1. FC Tatran Prešov: Lukáč - Sedlák, Dzurík, Prikryl, Petko - Grešák (79. Gatarič), Keresteš, Katona (46 Streňo), Micherda - Kraľovič (64. Leško), Hošek FC ViOn Zlaté Moravce: Kováč - Pleva, Horník, Pintér, Chren - Orávik (80. Kotula), Bariš, Harba (74. Bartolomeu), Cleber (62. Ewerton) - Urgela, Šašinka

Prvý polčas bol najmä o bojovnosti, ale hŕstku divákov príliš nenadchol. V 8. minúte sa do sľubnej šance dostali hostia, Šašinka však v šestnástke nezakončil ideálne. Najväčšiu šancu prvého polčasu mal prešovský útočník Hošek v 17. minúte, ktorý chcel prelobovať brankára Kováča, ale prestrelil aj bránku hostí. Prešovčania sa častejšie pokúšali o streľbu, ale na bránku nesmeroval ani ďalekonosný pokus Katonu v 39. minúte.

Gól nepriniesla ani situácia z 57. minúty, keď Micherda odcentroval pred bránku Zlatých Moraviec, ale Hošek na loptu tesne nedosiahol. Domáci hrali od 76. minúte v početnej výhode po vylúčení Plevu, čím vystupňovali svoju ofenzívnu snahu. Obrana hostí však bola pre nich ťažoku prekážkou, ktorú nedokázali prekvapiť centrami do šestnástky ani postupným prechodom do útoku. V 84. minúte sa musel mať na pozore aj prešovský brankár Lukáč, ktorý zmaril pokus Ewertona spoza šestnástky. V 87. minúte domáci využili presilovku, keď sa ľavačkou zvnútra šestnástky presadil striedajúci Gatarič. Prešovčania tak natiahli sériu bez prehry na päť zápasov.

Anton Mišovec, tréner 1. FC Tatran Prešov: "Gratulujem našim hráčom k zaslúženému víťazstvu. Šance sme mali už v prvom polčase, najmä Hošekov pokus, keď preloboval bránku, volal po góle. Veľmi dobre fungovala obrana, súpera sme nepustili do vážnejšej šance. Naša záloha hrala veľmi dobre, najmä Micherda a som rád, že sme zapracovali aj mladých hráčov Grešáka a Kraľoviča." Juraj Jarábek, tréner FC ViOn Zlaté Moravce: "Prešovu sme dnes podali pomocnú ruku. V prvom rade však chcem povedať, že hrať futbal na takomto teréne bolo nedôstojné. Je to zväzový štadión, no na ihrisku v takomto stave sa nedal hrať futbal. V prvom polčase sme boli lepší, no druhý je pre mňa sklamaním. O výsledku rozhodla jedna strela na bránku."

FK Senica - MFK Zemplín Michalovce 0:2

FK Senica - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:1) Góly: 36. Koscelník, 90.+ Kurminowski. Rozhodovali: Dohál – Tomčík, Hrmo, ŽK: Celis, Kitambala - Koscelník, Bednár, Kurminowski, 497 divákov Senica: Holec – Ranko, Práznovský, Villarraga – Šefčík, Sarpei, Zezinho, Richtárech (32. Suchan), Lupták (67. Ďungel) - Kitambala, Celis (79. Vaščák) Michalovce: Kira – Žofčák (49. Regáli), Kavka (71. Šosták), Carrillo, Šimčák – Bednár - Koscelník, Niši, Danko (85. Antonov), Kolesár – Kurminowski

Seničania v ďalšom dôležitom zápase privítali Michalovce. Úvodné minúty patrili Seničanom, ktorí začali aktívnejšie smerom dopredu. V 2. minúte Zezinhovu strelu spoza 16-ky po zemi brankár Kira končekmi prstov vyrazil na roh. O minútu sa po rohovom kope dostal k lopte Práznovský, brankár loptu po jeho strele kryl. Postupne sa hra vyrovnala. Seničanom sa nedarilo a v ich hre bolo veľa nepresností. V 25. minúte sa pri stopérovi presadil Kitambala, po jeho strele opäť zakročil brankár Kira. Hostia sa dostali do vedenia v 36. minúte. Po priamom kope Žofčáka zaspal pri bránení Kitambala a nabiehajúci Koscelník poslal loptu do prázdnej brány. Do polčasu sa toho už veľa neudialo a hostia išli do šatní s jednogólovým vedením.

Aj v druhom polčase pokračovali Seničania v strnulom výkone, ťažko sa presadzovali cez hosťujúcu defenzívu. Michalovčania sa zamerali na bránenie svojho vedenia, do útoku se veľmi nehrnuli. Záhoráci mohli vyrovnať v 67. minúte, kedy sa po nákope do pokutového územia ocitol v gólovej šanci Celis, ale vysoko prestrelil bránu. Až v záverečnej 100-minútovke sa domáci snažili o vyrovnanie. V 83. minúte Vaščák zakončoval efektne nožničkami, nie však efektívne a brankár loptu kryl. Vyrovnanie bolo na vlásku v 87. minúte, kedy urobil krásnu akciu Zezinho, vnikol do pokutového územia, po jeho prihrávke ani na trikrát nedokázali Seničania dostať loptu do siete. V nadstavenom čase sa Michalovčania z ojedinelej akcie dostali do dvojgólového vedenia, keď chybu v obrane potreslak zoči-voči Holecovi mladý útočník Kurminowski. V sotva priemernom stretnutí si hostia napriek nie presvedčivému výkonu odvážajú všetky body, kedže výkon Seničanov bol ešte horší.

Ton Caanen, tréner Senice: "Zápas nemal vysokú úroveň. Prvých 15 minút to vyzeralo, že môže niečo byť, ale potom sme išli dole. Začali sme dobre, bola tam aj situácia na strelenie gólu, mali sme päť rohových kopov, ohrozovali sme bránu. Potom ale išiel náš výkon dole, nevedeli sme sa dostať späť do zápasu. Som veľmi prekvapený z dnešného herného prejavu, v predcházajúcich zápasoch sme dávali góly. Tento zápas sme mohli uhrať, bohužiaľ, výkon bol slabý." Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Zápas nemal nejakú vysokú úroveň, my sme však boli velmi efektívni, dvakrát sme trafili bránu a boli z toho dva góly. Z tohto hľadiska možeme byť dnes spokojní. Čo sa týka hernej stránky, tá sa nám dnes nedarila, viazla nám kombinácia, náš pohyb bol veľmi tvrdý, chlapci nemali takú ľahkosť. Po tejto stránke nie som spokojný, ale odchádzame s víťazstvom. Prišli sme sem po jeden bodík a máme tri."

FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová 0:0

FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová 0:0 Rozhodovali: Kráľovič – Weiss, Barenčík, ŽK: Vestenický (Nitra) Nitra: Hroššo – Fabiš, Niba, Kóňa, Kotrík – Šimončič, Militosjan (43. Vestenický), Kuník, Farkaš – Charizopulos (79. M. Fábry), Steinhübel (58. A. Fábry) Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Krivák, Bilič, Kostelný (37. Jedinák) – Sedláček, Bernadina (68. Kopičár), Tereščenko, Leško – Turňa, Więzik

Po zoznamovacej štvrťhodinke sa ako prví do dobrej príležitosti dostali hostia. Viazankov dlhý pas našiel za obrannou líniou domácich voľného Więzika, ktorého strelu Hroššo vytlačil na rohový kop. V ďalšom priebehu sa odohrával len priemerný zápas medzi šestnástkami, ktorý divákov určite nijako nenadchol. Väčší vzruch priniesol až záver prvého polčasu, keď pohrozili opäť hostia, no Więzikovi v rozhodujúcej chvíli lopta odskočila od nohy príliš ďaleko. Na prestávku sa tak odchádzalo za nerozhodného stavu 0:0.

Začiatok druhého dejstva patril hosťom. Zblokovaná Leškova strela síce Hrošša vystrašila, no napokon sa medzi jeho tri žrde nevmestila. V 58. minúte si Nitra vypracovala najväčšiu šancu zápasu, keď strelu Charizopulosa spoza šestnástky zastavila konštrukcia brány. Podbrezová odpovedala v 73. minúte, keď sa krásnou individu&aac ute;lnou akciou prezentoval Tereščenko. Jeho krížna strela k vzdialenejšej žrdi však tesne minula svoj cieľ. Desať minút pred koncom zápasu sa odohral kuriózny moment, keď sa na ihrisku spustilo zavlažovanie a tak na krátky čas musel hlavný rozhodca Kráľovič zápas prerušiť. Domáci pokropení studenou vodou mohli tesne pred koncom rozhodnúť tento zápas, ale Šimončič v dobrej pozícii minul bránu Kuciaka. V zostávajúcich minútach už gól nepadol a tak si oba tímy body podelili.