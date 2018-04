TASR

Dnes o 17:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní DAVIS CUP: Martin po prehre vo štvorhre: Je to pre mňa veľké sklamanie

Bosniaci mali raketový štart, keď prelomili podanie Zelenaya i Martina a vybudovali si náskok 4:0.

Na snímke slovenská dvojica Andrej Martin (vľavo), Igor Zelenay počas štvorhry proti páru Mirza Bašič, Tomislav Brkič z Bosny a Hercegoviny v 2. kole 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Bosna a Hercegovina 7. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slovenskí tenisti prehrávajú v stretnutí 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára s Bosnou a Hercegovinou 1:2. O druhý bod pre hostí sa na antuke v bratislavskom NTC postarali Mirza Bašič s Tomislavom Brkičom, ktorí po výbornom výkone nečakane zdolali pár Andrej Martin, Igor Zelenay 6:2, 6:4. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Martina Kližana a Damira Džumhura.

Bašič s Brkičom mali raketový štart, keď prelomili podanie Zelenaya i Martina a vybudovali si náskok 4:0. Bosniaci pôsobili na dvorci zohratejším a deblovejším dojmom, dobre sa doplńali. Slovenský tandem sa nevedel chytiť na returne a v prvom sete sa nedostal ani k jedinému brejkbalu. V druhom dejstve sa bosniansky pár po brejku v piatom geme ujal vedenia 3:2. Slováci síce bleskovo vyrovnali, no za stavu 4:4 Zelenay po tretí raz stratil servis a Bosniaci pri podaní Bašiča už dotiahli zápas do úspešného konca.

Martin bol po hladkej prehre sklamaný. "Tento zápas nám absolútne nevyšiel. Je to veľké sklamanie. Začali sme veľmi zle, nervózne, porobili sme tam chyby. Nevedeli sme sa dostať do rytmu. Súperi sa dostali na koňa a opraty zápasu už z rúk nepustili. Dúfam, že to nebol rozhodujúci bod a chalani ešte zabojujú."

Zelenay očakával vyrovnanejší zápas. "Mysleli sme si, že získame bod, no ušiel nám začiatok a už sa to s nami viezlo. Ich to naopak nakoplo, výborne servovali, dokázali si pomôcť podaním. Bolo to tak trochu na jednu bránku. Snažili sme sa, bojovali sme, no nestačilo to. Bosniaci už v Davis Cupe zdolali Kubota a Matkowského, čo svedčí o ich kvalite. Brkič veľmi dobre servoval i returnoval, prekvapil nás."

Brkič, ktorý je zároveň bosniansky kapitán, považuje víťazstvo vo štvorhre za zaslúžené. "Čakali sme, že to bude ťažké, veď Zelenay je deblový špecialista, no dobre sme sa na zápas pripravili. Kvalitne sme podávali a boli ame agresívni na returne, čo bol kľúč k úspešnému výsledku."