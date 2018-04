TASR

TIPSPORT LIGA: Z fackovacieho panáka sa stal suverén baráže

Druhá polovica sezóny priniesla do hokejového tímu Detvy aj nemalú dávku radosti.

Na snímke hokejisti Detvy sa tešia zo záchrany v najvyšej súťaži po zápase 10. kola baráže Tipsport ligy HK Dukla Ingema Michalovce - HC 07 Detva v Michalovciach 6. apríla 2018. — Foto: TASR - Roman Hanc

Detva 7. apríla (TASR) - Hokejové tímy Liptovského Mikuláša a Detvy si bez väčších problémov uhájili tipsportligovú príslušnosť. Pre nováčika z Detvy ide o splnenie cieľa, o ktorom sa v klube hovorilo už v priebehu základnej časti Tipsport Ligy. V nej boli spočiatku fackovacím panákom súťaže, ktorý bol od jej začiatku odsúdený na posledné miesto, no druhá polovica sezóny priniesla do klubu aj nemalú dávku hokejovej radosti.

"Musíme si priznať, že sme fackovací panák ligy. Mali sme už množstvo stretnutí v rámci tímu, bol už aj krik v kabíne, ale výsledok je stále rovnaký. Ťažko sa to dostáva z hlavy, nevieme čo robiť," vravel kapitán Detvy Jozef Sládok po mizernom úvode do sezóny.

Viaceré zmeny na hráčskych i trénerských postoch, ale najmä príchody brankára Matta Hacketta, trénerov Ivana Dorniča, Pavla Igríniho i Josefa Tureka však napokon pozdvihli hru tímu na vyššiu úroveň. S príchodom nového kalendárneho roka prišli aj lepšie výsledky, Detvanci postupne oskalpovali takmer všetky tímy súťaže a zaznamenali aj dovtedy nevídanú šnúru piatich víťazstiev. Baráži sa už pre veľkú stratu na 8. miesto nedokázali vyhnúť, ale zlepšenou hrou si vyslúžili uznanie. Až sa vyrojili polemiky o tom, ako by to vyzeralo, keby tím chytil podobnú fazónu už od septembra. "Nedávno som videl tabuľku podľa výsledkov v novom roku. Boli sme v nej na 7. mieste, takže ktovie...," poznamenal Sládok po víťaznom zápase v Michalovciach. Jeho tím vyhral 2:0, čím potvrdil tipsportligovú príslušnosť pre nasledujúcu sezónu.

Nielen z vyjadrení kapitána tímu, ale aj majiteľa Róberta Ľuptáka bolo cítiť spokojnosť s predčasným splnením cieľa a napokon platilo známe koniec dobrý - všetko dobré. "Väčšinu sezóny sme boli na poslednom mieste a dalo sa očakávať, že budeme hrať baráž. Mali sme dobré i zlé výkony a z určitých dôvodov sme boli stále poslední. Od januára sa naše výkony aj výsledky zlepšili, nastala výmena trénera a stabilizovalo sa to. Pre nás to už v tom čase bola príprava na baráž. Určite nás to môže povzbudiť. Vlani sme takisto hrali baráž, ale boli sme v inej pozícii. Žiadny tím z vyššej ligy nechce, aby sa rozhodovalo v poslednom zápase baráže. Tam je obrovský tlak. Aj preto som veľmi rád, že sa nám to podarilo skôr," konštatoval Sládok.

Už spomenutou zmenou, ktorá viedla k zlepšeniu výsledkov bola trénerská. Mužstvo ožilo po angažovaní Ivana Dorniča, no ten napokon sezónu nedokončil zo zdravotných dôvodov. Keď Detva vyhrala 8 barážových zápasov z 10, bol už pri tíme český kormidelník Josef Turek. "Ťažko sa mi odchádzalo zo Vsetína, v ktorom som bol pod zmluvou pri tíme staršieho dorastu. Od prvého tréningu v Detve som však videl, že hráči sa nabudili a tušil som, že je to dobrý krok. V tíme bolo mnoho hráčov, ktorí až v drese Detvy prvýkrát hrali najvyššiu súťaž. Tú vyššiu triedu pocítili. Po mojom nástupe sme vyhrali s Liptovským Mikulášom, následne prišli nejaké prehry, ale mužstvo sa chytilo po víťazstve 4:3 nad Nitrou. Tam prišiel istý zlom, po ktorom mužstvo začalo mať tvár, akú sme od neho aj s Pavlom Igrínim chceli," uviedol Turek pre TASR.