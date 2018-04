TASR

Dnes o 12:06 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní WHO vyzvala lídrov na prijatie opatrení na zlepšenie zdravia ľudí

Počas celého roka 2018 bude WHO klásť dôraz na dodržiavanie univerzálnej zdravotnej starostlivosti, a to organizovaním podujatí.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Ženeva 7. apríla (TASR) - Univerzálna zdravotná starostlivosť: pre všetkých a všade. To je v roku 2018 téma Svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si zvolila túto tému a bude sa jej venovať počas celého tohto roka, v ktorom si zároveň pripomína 70. výročie svojho založenia. Svetovým dňom zdravia si WHO pripomína deň svojho založenia - 7. apríl 1948.

V súvislosti so 70. výročím svojho založenia a Svetovým dňom zdravia vydala WHO výzvu všetkým popredným predstaviteľom krajín sveta, aby prijali konkrétne opatrenia na zlepšenie zdravia všetkých ľudí. Znamená to dohliadať, aby všetci ľudia všade na svete mali prístup k základným zdravotníckym službám tak, aby pri tom nepociťovali finančné problémy.

Počas celého roka 2018 bude WHO klásť dôraz na dodržiavanie univerzálnej zdravotnej starostlivosti, a to organizovaním podujatí. Dňa 7. apríla sa začne dialóg na svetovej aj miestnej úrovni o spôsobe, ako dosiahnuť cieľ - zdravie pre všetkých. Hlavným hashtagom tohtoročnej kampane je: #HealthForAll, avšak WHO konštatovala, že ďalšie jej publikácie budú označené hashtagom #WorldHealthDay.

Slovo univerzálna, či všeobecná - zdravotná starostlivosť - použité v téme tohoročného Svetového dňa zdravia znamená, že skutočne ide o "všetkých" bez diskriminácie, bez toho, aby ktokoľvek zostal bokom a bez pozornosti. Každý človek, kdekoľvek žije, má právo dostať nevyhnutné zdravotnícke služby a nemá pre to upadnúť do biedy. Nikto si nesmie vyberať medzi zdravím a inými životnými potrebami, vysvetlila WHO.

Ako WHO ďalej uviedla, v súčasnosti polovica ľudí na svete nedostáva základnú zdravotnú starostlivosť. Okolo 100 miliónov ľudí žije v krajnej biede a sú nútení vyžiť len s 1,90 dolára a menej na deň. Viac ako 800 miliónov ľudí, čo je takmer 12 percent obyvateľstva sveta, vynakladá minimálne 10 percent zo svojho rodinného rozpočtu na zdravotnícke služby, ktoré potrebuje pre seba, pre choré dieťa alebo iného člena rodiny.

Svetový deň zdravia poskytuje príležitosť celému svetu upriamiť pozornosť na závažné otázky verejného zdravotníctva.

WHO začala oficiálne svoju činnosť po tom, čo 7. apríla 1948 vstúpili do platnosti jej Stanovy. Diplomati, ktorí v roku 1945 položili základy Organizácie Spojených národov (OSN), rokovali aj o založení budúcej svetovej organizácie, venujúcej sa problematike zdravotníctva. V súčasnosti má vyše 7000 profesionálnych pracovníkov, ktorí pôsobia v 150 úradoch rôznych krajín, ako aj v šiestich regionálnych úradoch. Sídlo WHO je v Ženeve.