NHL: Chicago bez Jurča podľahlo St. Louis, Blues so šancou na postup

Hrdinom stretnutia bol švédsky útočník Patrik Berglund, ktorý sa blysol hetrikom.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

New York 7. marca (TASR) - Hokejisti St. Louis zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Chicaga 4:1 a posilnili si šance na postup do play off. V zostave Blackhawks chýbal pre chorobu slovenský krídelník Tomáš Jurčo. Hrdinom stretnutia bol švédsky útočník Patrik Berglund, ktorý sa blysol hetrikom.

Blues sa vrátili späť na priečku s druhou voľnou kartou, pred deviatym tímom Západnej konferencie Coloradom majú momentálne náskok jedného bodu. Rozhodujúcu bitku o postup zvedú oba tímy v noci na nedeľu, keď sa stretnú vo vzájomnom súboji na ľade Avalanche (3.00 SELČ).

V ďalšom stretnutí Pittsburgh zdolal Ottawu 4:0 a zaistil si druhú priečku v Metropolitnej divízii. Sériu 1. kola play off tak začne dvojnásobný obhajca trofeje s určitosťou na domácom ľade. Senators už dohrávajú sezónu bez zraneného slovenského útočníka Mariána Gáboríka, ktorý podstúpil vo štvrtok operáciu posunutej medzistavcovej platničky.

Tampa Bay v divokej prestrelke zvíťazila nad Buffalom 7:5 a vrátila sa na čelo Východnej konferencie, kde má aktuálne náskok jedného bodu pred Bostonom. Bruins však odohrajú do konca základnej časti ešte dva zápasy, kým Lightning už len jeden. Slovenský brankár v službách "bleskov" Peter Budaj nebol ani na striedačke.

Dallas prehral v Anaheime 3:5 a definitívne vypadol z hry o postup.