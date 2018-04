TASR

Dnes o 09:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hrbatý po debute vo funkcii kapitána: Pri hymne som mal zimomriavky

Dominik Hrbatý priznal, že pred duelom s Bosnou a Hercegovinou mu pri tónoch slovenskej hymny behal mráz po chrbte a vrátil sa myšlienkami do minulosti.

Na snímke nehrajúci kapitán Slovenska Dominik Hrbatý v úvodnom zápase 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Bosna a Hercegovina 6. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 6. apríla (TASR) - Dlhé roky privádzal divákov v bratislavskom Národnom tenisovom centre do varu heroickými výkonmi v Davisovom pohári. Teraz vo svojej "obývačke" zažil premiéru vo funkcii tímového kapitána. Dominik Hrbatý priznal, že pred duelom s Bosnou a Hercegovinou mu pri tónoch slovenskej hymny behal mráz po chrbte a vrátil sa myšlienkami do minulosti.

"Myslím si, že to nebolo pre mňa až také emocionálne náročné ako počas hráčskej kariéry. Na kurte je počas zápasov oveľa väčšia koncentrácia a energia. Keď som však nastupoval na dvorec a začala hrať slovenská hymna, prechádzali mi zimomriavky po tele a cítil som, že som naspäť v tíme," vyznal sa slovenský rekordér v počte odohratých zápasov v Davis Cupe.

Premiéra na kapitánskej stoličke je pre finalistu bojov o "šalátovú misu" z roku 2005 veľká škola: "Je to o tom, či dokážem dať chalanom v rozhodujúcich momentoch tie správny rady, aby otočili zápasy. Veľa som sa naučil. Boli tam aj nejaké chybičky, ktoré som urobil. V každom prípade to bol však veľký zážitok. Verím, že v sobotu uspejeme v debli a dotiahneme zápas s Bosnou do víťazného konca."